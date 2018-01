Auxiliar de Toluca no vio seña de Cristante a la tribuna

Guadalajara

Toluca se llevó, pero tiene dos ausencias para el siguiente partido, Luis Quiñones y Hernán Cristante, el segundo ha levantado polémica por la forma en que se fue de la cancha del Estadio Jalisco.

Y es que los vídeos muestran al argentino haciendo señas hacia un sector de la grada al ingresar al túnel del vestidor, mismos que su auxiliar, Joaquín Velázquez asegura que no vio.

"No tuve la oportunidad de ver lo que mencionas, me gustaría opinar, pero no lo vi y no puedo decir nada sobre eso", explicó.

Lo que sí observó, fue la agresión de parte de la tribuna a Iván Zamora durante los festejos del tercer gol, canterano que tuvo que ser atendido por sufrir un descalabro.

"Le lanzaron algo de la tribuna y siento que es normal la molestia de la afición, su equipo iba perdiendo, estábamos festejando y suelen pasar esas cosas. Solo le abrieron la cabeza en la parte de atrás, pero está bien", sentenció.

Sobre el tema cancha, comentó que la victoria cae bien a una escuadra que no había logrado sumar de tres en el Clausura 2018, pero a su entender venía mostrando buen fútbol.

"Merecido sobre todo aunque veníamos de una derrota en León dolorosa, el equipo se había mostrado bien, hicimos un buen partido ese día, el resultado no fue favorable y hoy el equipo volvió a mostrar su futbol", comentó.

Velázquez se dijo inconforme con el tema arbitral, dando a entender además que el defensa de los Rojinegros y capitán de la Selección Mexicana es respetado de más por momentos por los colegiados.

"Obviamente Rafa Márquez tiene un nombre y hoy juega con él, en algunas jugadas el aprovecha esa parte y es parte del diálogo en un terreno de juego, pero no pasa nada, reconocemos quién es él, un hombre muy importante en México y listo, él saca sus ventajas y lo sabe hacer muy bien", finalizó.