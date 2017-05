No nos morimos de poco: Cristante

Guadalajara

El director técnico de Toluca, Hernán Cristante, se dijo orgulloso de la forma en que su equipo quedó fuera del Clausura 2017. No se fue feliz tras la eliminación ante Chivas pues quería regalarle una Final a la afición en el torneo del Centenario de Toluca, pero sí satisfecho.

"No, de poco no murió Toluca, vi a los chicos entregados, pero nos estuvimos finos, tiramos centros por tirar. De poco no nos morimos, algunos pasan con poco eso es distinto. Conforme no me voy, sí se hizo un trabajo planificado, bien pensado, tratando de sortear esas complejidades del futbol, me voy tranquilo porque todo esto se dijo antes lo que pase de ahora en adelante no sé, pero hoy me voy tranquilo, no contento porque queríamos la Final".

Habló sobre Antonio Naelson "Sinha", quien vivió este domingo su último partido como profesional. El estratega argentino comentó que muy pocos han dado al futbol mexicano lo que el naturalizado y mundialista por el Tricolor en Alemania 2006 entregó.

"Cuando terminó el partido, lo esperé, lo abracé y le dije que era un grande, le di las gracias porque 'Sinha' le dio mucho más a este futbol y a mí en lo personal que mucha gente".

Reconoció que el resultado fue justo, pues en el segundo tiempo y con la necesidad de ir a buscar el gol para al menos empatar el global, a sus dirigidos les faltó más claridad cuando cruzaron los tres cuartos de cancha.

"Duele quedar fuera de una Final, pero no tengo nada que reprochar, el primer tiempo tratamos de jugar, pero el equipo no se encontraba, en el segundo quisimos llegar por los costados, se intentó, se empató y bueno, el resultado dentro de todo es justo, nos faltó generar más opciones, ellos cerraron bien los espacios, nosotros no estuvimos precisos y ni modo a otra historia".

"Sinha", por cierto, abandonó el estadio del Rebaño sin dar ninguna declaración y a paso veloz. Su último juego como profesional y con los Diablos de sus amores. Un jugador que hizo historia se retiró del futbol, aunque no de la manera en que hubiera deseado.

GPE