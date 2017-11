Hernán Cristante se mantiene en Toluca

Toluca

"Tranquilos, me quedo". Esas fueron las primeras palabras de Hernán Cristante antes de romper con todo tipo de rumores sobre su salida del Deportivo Toluca, detalló que le quedan seis meses más de contrato como director técnico del equipo y la directiva apuesta por la continuidad.

Eso sí, Cristante Mandarino lamentó el hecho de no conseguir el objetivo de la temporada que era un nuevo título para la institución, aún así, hace un balance anual que califica de positivo.

"Lástima lo que sucedió, no pudimos alcanzar el objetivo pero tengo contrato seis meses más, ellos apuestan por la continuidad, hay que ver qué se mejora para seguir avanzando, en líneas generales no fue un mal año pero no sé alcanzaron los objetivos, entonces, si hay que buscar alcanzar los objetivos, así que a lo que viene", mencionó..

La continuidad de Cristante fue ratificada por el presidente y director deportivo de los Diablos Rojos, Francisco Suinaga y Jaime León, respectivamente, después de una reunión con toda la plantilla antes de romper filas.

"Él sabe de la exigencia de la intitución y bajo esa misma situación vamos a seguir trabajando. La idea de nosotros era seguir avanzando, estamos muy dolidos pero con la consigna de seguir adelante", mencionó el director Deportivo, Jaime León.

OBLIGACIÓN PERMANENTE

El técnico Hernán Cristante sabe que mantiene ese contante obligación de sumarle títulos al club, por eso, en este receso evaluará las áreas de oportunidad que le permitan evolucionar respecto a sus anteriores tres semestres en la institución.

"La obligación de ser campeón es recurrente, es de cada año, por eso alguna vez hablar de que no hay obligación por el centenario, la obligación es permanente, si hay confianza en la continuidad, no porque haya un contrato sino por el trabajo que se ha hecho, por eso hay que analizar cómo mejorar, nos reuniéremos con Jaime y Fracisco para plantear cosas".

Los Diablos Rojos rompieron filas y regresarán a pretemporada el próximo 11 de diciembre.