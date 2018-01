Cristante niega haber insultado al público

Toluca

"No volverá a pasar". Así responde Hernán Cristante a los cuestionamientos sobre su accionar en el pasado juego del Toluca en el estadio Jalisco, donde fue grabado desde la tribuna lanzando una seña obscena, misma que, asegura, no fue hacia la afición Rojinegra sino a un elemento de seguridad que hizo caso omiso a la petición del estratega de parar las agresiones hacia la banca.

"Actúe mal, me calenté mucho con el línea, la situación me sobre pasó, mi emoción me jugó una mala pasada, me expulsaron bien, no tengo porque insultar a nadie. Saliendo no me metí con la gente, estaba encambronado con la gente de seguridad, desde el primer tiempo tiraron monedas que te pueden sacar un ojo, cuando salgo, salgo caliente con él porque me pegaron un monedazo, fue contra el chico seguridad que le dije y aparte te pagan", explicó.

Y añadió:"con la gente no me metí, nadie del equipo se mete con la gente, igual no actúe bien, no tengo porque hacérselo a él tampoco, fue una equivocación mía y no volverá a pasar".

El timonel aseguró que será sancionado también internamente porque faltó al código del equipo, además, espera que este incidente no recalque más los prejuicios para con el equipo, al cual considera se le ha tachado de indisciplinado y no se le juzga por su accionar en el terreno de juego.