Cristante avergonzado tras incidente con ‘Piojo’ Herrera

Toluca

Sin excusas ni justificaciones, el técnico del Toluca, Hernán Cristante se dijo avergonzado por su comportamiento el pasado fin de semana en el estadio Azteca, donde tuvo un altercado con el estratega del América, Miguel Herrera, a tal grado que incluso le puso la mano en el cuello.

El timonel escarlata no quiso profundizar en lo que provocó está reacción, solo aseguró que no se siente orgulloso de esta imagen y advierte que no volverá a suceder.

"(La sanción) Merecida. No puedo decir nada mas, con respecto al tema estuve reactivo, no pensé, me siento avergonzado y no puede volver a pesar, no me siento orgulloso, no estoy contento, la sanción que impongan está bien, no alcanza para justificar tal reacción", dijo.

Y añadió: "con el arbitraje no nos metimos, fue un juego muy complicado, no lo hizo mal, si tuvo errores pero en general estuvo bien. Estaba todo controlado pero se me fue de las manos, en esa tontería de ver quién es más mala leche, quien pega más, no le echo la culpa a nadie, me da vergüenza y ya".

Cristante Mandarino detalló lo que se dijeron él y Herrera al regresar al vestidor, ambos lamentaron haber perdido la cabeza.

"Veníamos diciendo de lo estúpidos que habíamos sido, que el partido estaba bueno, que no nos teníamos que calentar".

El argentino señaló que si bien él y su homólogo en el América son de temperamentos fuertes, deben de entender que ya no son jugadores.

"Solos gente muy caliente pero ya no jugamos, nos gustaría estar adentro. No nos reprimimos, me equivoqué y ya".

Toluca regresó a los entrenamientos después de tres días receso y desde ya alistan el juego de la siguiente jornada en vista a los Lobos BUAP.