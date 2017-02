Tomaremos el 2017 como el año del Toluca: Suinaga

Ciudad de México

Toluca celebra 100 años de historia y lo hará a lo grande; donde el club quiere hacer recodar este 2017 como el año de los ‘Diablos Rojos’, así lo confirmó Francisco Suinaga, vicepresidente ejecutivo del conjunto escarlata en entrevista para La Afición.

“Es un orgullo ser parte de estos 100 años porque hay muchísima gente detrás de todo esto. Me siento muy privilegiado de estar aquí, de una institución tan impecablemente manejada”, declaró Suinaga.

En cuanto a los objetivos del club en este centenario, aseguró que “separaría en dos esto, la primera: celebrar una historia de éxito, de tradición y de orgullo, en donde los resultados están ahí, donde las cosas se han hecho bien; el segundo es llevar a cabo estas celebraciones y el objetivo de todos es culminarlo con el onceavo título. Tomaremos el 2017 como el año del Toluca”.

La presión que rodea al club por levantar el título en su año de aniversario, señaló que existe “pues evidentemente somos el club más exitoso de los últimos 20 años del futbol mexicano y el tercero más exitoso de toda la historia. En este momento nos pondríamos en segundo lugar si ganamos un título más y sentaríamos un precedente en cuanto a hacerlo en el año del centenario y nadie lo ha logrado, pero no en función de que alguien no lo haya logrado, si no que para nosotros sería un sueño hecho realidad”.

Se espera que pueda venir a jugar en el Nemesio Diez un equipo de talla mundial como el Manchester United, pues los festejos no culminarán con el partido de este 12 de febrero ante el Veracruz, si no que apenas comienza, “es el inicio de las celebraciones del centenario, la gran fiesta se está planeando para mayo 7, en donde vamos a invitar a todos y cada uno de los directivos, jugadores, ex jugadores, ex directivos, presidentes y técnicos, todos los que han sumado en los 100 años y la gran celebración es una fiesta, vamos a tener muchos eventos. Para el verano estamos tratando de amarrar a un equipo para celebrar este centenario y uno de esos, efectivamente la opción es el Manchester United, pero todavía no está cerrado, ni ese, ni con los tres o cuatro otros equipos que estamos hablando, y cuando coincidan los calendarios y las condiciones, lo anunciaremos.”

Sobre el debate que existe de si los ‘Diablos Rojos’ es un equipo grande del futbol mexicano o no, Suinaga aseguró que “ahí están los números y las estadísticas que se han roto. Hay que reconocer lo que se ha logrado, en el mundo entero los equipos grandes se miden por títulos y resultados y a veces acá es más si eres más popular o tienes poder de convocatoria, o alguna serie de cosas. Podemos empezar a hacer análisis en función de esto, del tamaño de la cuidad en donde estamos, de que si estamos cerca del D.F. dónde están los de grande convocatoria, de si estamos los suficientemente lejos o lo suficientemente cerca, yo creo que eso es un poco irrelevante, ahí está la estadística, Toluca es un club importante, ganador, y sobre todo creo que aún más para reconocerse como se ha manejado sin apoyo de nadie y sin escándalos, siempre bien llevado.”

En cuanto al manera en la que la afición del equipo dirigido por Hernán Cristante ha respondido en torno a este torneo, el directivo señaló que esto es un reflejo de que “el equipo está bien armado, se reforzó, se apuntaló, y la afición se ilusiona, agradece el esfuerzo que se ha hecho en la inversión del equipo y del estadio, y me parece que no hay más que darles las gracias, hoy tenemos cinco veces más abonados. Las cosas se van alineando, queremos amanecer el lunes con cien años y como líderes del futbol mexicano”.

El máximo ídolo de la historia del Toluca es difícil de nombrar, pues “sería injusto decir uno. Hay dos identificados que son diablos mayores, uno en su momento y de Toluca Vicente Pereda, después llega José Cardozo a romper todos los records” pero tampoco puede dejar de mencionarse a “gente como ‘Sinha’, el propio Hernán Cristante, Vicente Sánchez, Fabián Estay, (Ítalo) Estupiñan, Amaury Epaminondas, hay mucha gente que ha sumado mucho a este club”.

Los jugadores se encuentran motivados y emocionados por la celebración, y por lo que se puede conseguir en este torneo, “les pasamos una parte del tráiler del documental donde refleja parte de la historia del club y están ilusionados”.

Para concluir, el directivo aseguró que la va a haber sorpresas en el festejo de las diez décadas del equipo, pero como adelanto afirmó que “se va rebelar estatua de Don Nemesio, se va a presentar el himno del centenario, vamos a hacer un mega mosaico de todo el estadio. En cuanto a los invitados, estarán Florentino López y algunos otros”.