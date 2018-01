Aterrizan los Diablos Rojos en La Laguna

Torreón, Coahuila

Los Diablos Rojos del Toluca han llegado a la Comarca en busca de su primer triunfo en la Copa MX, en la que visita a Santos Laguna dentro de la Jornada 3 y de esa forma asumir el liderato del Grupo 4.

Los choriceros, que dividieron puntos con Mineros de Zacatecas de la Liga de Ascenso, llegan motivados tras vencer el viernes pasado 1-3 al Atlas en la Liga MX.

Ahora vienen a disputarle a Santos que de la mano de Robert Dante Siboldi camina a buen paso en ambas competencias.

El cuadro rojo llega con la baja del defensor argentino Santiago García por lesión, el resto del equipo se reportó disponible para el técnico argentino.



Los dirigidos por Hernán Cristante no deben quitar la mira del objetivo, que es avanzar a la siguiente ronda de la Copa MX.

"Vamos a enfrentar a un gran equipo como lo es Santos, que está haciendo bien y marcha perfecto en su cancha, así que debemos estar atentos".

Destacó el rendimiento de su equipo en Liga y ahora en Copa su objetivo es claro y es calificar tan pronto como sea posible.

Cristante lamentó que en la Liga haya salido expulsado.

"Actué mal, me calenté mucho con el línea, la situación me sobrepasó, mi emoción me jugó una mala pasada y nada, me expulsan bien expulsado, no tengo porque insultar a nadie, menos al árbitro".

"Nunca me metí con la gente, me dirigí a la gente de seguridad pues desde el primer tiempo estaban tirando monedas, y la moneda parece un objeto simple e insignificante pero sí te puede sacar un ojo", finalizó.

rcm