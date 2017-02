¿Otro centenario sin título?

Ciudad de México

El 12 de febrero se celebra el esperado centenario del Club Deportivo Toluca, equipo que ha sido muy exitoso y que, pese a no ser considerado como uno de los ‘cuatro grandes’, siempre ha competido como un grande del balompié mexicano.

Últimamente las cosas no han ido bien para los ‘escarlatas’ y eso se refleja en el último campeonato conseguido hace siete años en el Torneo Bicentenario 2010, en serie de penales contra Santos Laguna.

Desde entonces, no han logrado clasificar en ocho ocasiones, cinco torneos tuvieron su pase a la Liguilla, donde únicamente llegaron a una final, la cual perdieron ante Xolos (Apertura 2012). Las otras cuatro ocasiones, los Diablos fueron eliminados en semifinales por América, León y Tigres en dos ocasiones.

Apertura 2010 – No clasificado 11vo.

Clausura 2011 – No clasificado 12vo.

Apertura 2011 – No clasificado 13vo.

Clausura 2012 – No clasificado 10mo.

Apertura 2012 – Clasificado 1ro. Perdió la final vs. Xolos

Clausura 2013 – No clasificado 13vo.

Apertura 2013 – Clasificado 5to. Eliminado en semifinales por América

Clausura 2014 – Clasificado 2do. Eliminado en semifinal por León

Apertura 2014 – Clasificado 4to. Eliminado en semifinal por Tigres

Clausura 2015 – No clasificado 10mo.

Apertura 2015- Clasificado 2d0. Eliminado en semifinal por Tigres

Clausura 2016- No clasificado 11vo.

Apertura 2016 – No clasificado 10mo.

El equipo actualmente pasa por buen momento al sumar 10 puntos en 5 jornadas y se ubica de momento en la segunda posición, sólo por debajo de los Xolos. El centenario podría ver a su equipo como líder si llega a sumar los tres puntos.

Hernán Cristante es el encargado de lograr lo que el Club América no pudo: cerrar la celebración con un campeonato. La tarea de la leyenda del Toluca no es fácil, pues carga con el fantasma de la máxima leyenda de los Diablos, José Saturnino Cardozo, entrenador con quien no lograron si quiera el pase a la final.

Veracruz es el rival para el arranque centenario, los Tiburones Rojos buscan arruinar el festejo y de paso buscar estar más cerca de la salvación del descenso. Por otra parte, el ‘festejado’ tiene como objetivo conseguir el triunfo en su cumpleaños y mantenerse en lo más alto de la tabla para lograr el pase a liguilla y después buscar su undécimo título de liga.

El palmarés del Toluca:

Campeonatos de Liga: 1966-67, 1967-68, 1974-75, Verano 98, Verano 99, Verano 2000, Apertura 2002, Apertura 2005, Apertura 2008 y Bicentenario 2010.

Copas MX: 1955-56 y 1988-89.

Campeón de Campeones: 1966-67, 1967-68, 2002-03 y 2005-06.

Liga de Campeones Concacaf: 1968 y 2003