Toluca, trampolín de Reyna para volver al Tri

Toluca

Su carrera futbolística incluye playera como América y Guadalajara, pero también etapas en la División de Ascenso, aún así el volante Ángel Reyna se dijo bendecido por regresar al máximo circuito y con otro grande, los Diablos Rojos del Toluca.

Él casaca 10 de los choriceros advirtió que vive una etapa de madurez, de confianza en su futbol y con la seguridad de que sus actuaciones con los Diablos le alcanzarán, incluso, para regresar a la Selección Nacional antes de Rusia 2018.

"Estoy feliz, contento, mi carrera que no muchos la tienen, soy un bendición de ser futbolista, de hacer lo que me gusta y aparte que me pagan. Estoy en un gra grupo, con compañeros importantes y sé que podemos hacer grandes cosas", dijo.

Y añadió: "trataré de hacer lo mejor posible para llenarle el ojo al profesor Osorio, hacerlo de maravilla para que me vea, es un técnico estudioso y de que puedo aportar experiencia, dinamismo y esa chispa en media cancha".