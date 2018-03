Ferretti, el técnico que 'desprecia' los torneos internacionales

Ciudad de México

Dentro de esta era llena de títulos de liga, una de las pequeñas grandes cosas que aún se les reprochan a los Tigres es la capacidad de poder ganar torneos internacionales.

Paradójicamente, el conjunto de San Nicolás de los Garza ha demostrado que sabe jugar este tipo de torneos, puesto que ha llegado a tres Finales en los últimos tres años (Dos de Concachampions y una de Libertadores).

Más allá de eso, su técnico, Ricardo Ferretti, en varias ocasiones ha externado libremente la poca importancia que le toma a los torneos internacionales, dado que su prioridad siempre ha sido el torneo local.

CON PUMAS

Días antes de la eliminatoria de Cuartos de Final de la Concachampions 2009-2010, en contra del Marathon de Honduras, Ferretti afirmó que sí había la ilusión por llegar al Mundial de Clubes, no obstante recalcó su prioridad por ser Campeón de México.

"Se tiene el sueño de llegar al Mundial de Clubes, pero es más importante el futbol mexicano, nuestra afición, por lo que sería mejor salir campeón de México, que del Mundial de Clubes", sentenció.

El estratega se justificó en el plantel que tenía, el cual no era tan extenso para darle la suficiente importancia a ambos torneos.

"No era el plan pues todo se modificó, no sé si tengo plantel para enfrentar todo esto, en un principio se pensó en un grupo para la Concachampions y el otro para el futbol mexicano, pero cuando se da el poder estar en el Mundial, todos nos emocionamos".

Los Pumas pasaron los Cuartos, sin embrago, para Semifinales, el equipo cayó eliminado por Cruz Azul, con un global de 5-1. Cabe destacar que La Máquina, un año antes, dejó fuera a los auriazules en Cuartos de Final.





CON TIGRES

Dos años después, esto se volvió a demostrar, esta vez ya como estratega de los Tigres, luego de que los de la Autónoma de Nuevo León quedaran eliminados en la Fase previa de la Copa Libertadores 2012, tras caer por global de 3-2 ante el Unión Española de Chile.





Vinieron las Finales de Concachampions, ante América y Pachuca, además de la Final de la Copa Libertadores, ante el River Plate. En las tres, los de San Nicolás de los Garza salieron derrotados.

Un año después, en la Concachampions 2012-2013, los Tigres sucumbieron en Cuartos de Final, tras caer por global de 4-2 ante el Seattle Sounders.



Final- Copa Libertadores 2015 | River Plate 3(3)-0(0) Tigres

Final- Concachampions 2015-2016 | América 2(4)-1 (1) Tigres





Final- Concachampions 2016-2017 | Pachuca 1(2)-0(1) Tigres





LO VUELVE A HACER

Previo a la eliminatoria de Cuartos de Final de la actual Liga de Campeones de la Concacaf, en contra del Toronto, Ferretti volvió a mostrar, sin empacho alguno, su prioridad por el torneo de liag y el segundo plano en el que deja a los torneos internacionales.

"Si tuviéramos que poner prioridad de escoger sería el campeonato mexicano, pero también damos la máxima seriedad, este es mi punto personal, de nadie más", declaró el timonel, dejando en claro que es su punto de vista y no el de todo Tigres.

Otra vez, el fatalismo acompañó al cudro dirigido por el 'Tuca'; tras caer en la ida por 2-1 en Canadá, el Toronto aprovechó los errores defensivos de los Felinos para marcar dos goles en el Volcán y pone el criterio de tantos de visitante en su favor.

Aunque los de San Nicolás de los Garza lograron remotar el marcador, el 4-4 global dio el pase al conjunto Campeón de la MLS y de la liga de Canadá.





Con la eliminación ante el Toronto, el 'Tuca' afirmó que se iba triste por perder, no obstante se sentía tranquilo u satisfecho por la superioridad que sus dirigidos habían mostrado durante los 180 minutos.

"Nos deja tristes la eliminación, pero me voy tranquilo porque el equipo hizo todo lo que tenía que hacer, no sólo ganar sino pasar a la siguiente ronda. No siempre el que gana juega mejor; fuimos superiores. Muchas de las llegadas que tuvimos no las pudimos concretar", externó el estratega.