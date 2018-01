Nasri no le llena el ojo al 'Tuca'

Ciudad de México

En conferencia de prensa, Ricardo Ferretti, técnico de los Tigres, no negó el interés del cuadro de la Autónoma de Nuevo León por el volante francés Samir Nasri, sin embargo el ex futbolista del Arsenal, del Manchester City y del Sevilla no es del agrado del técnico brasileño.

"Posibilidad hay, pero ahorita no hay nadie que me haya llenado el ojo para traer, nadie, ninguno y no voy a traer nada más por llenar, también debemos pensar en unas fuerzas básicas", comentó Ferreti.

Por el momento, Samir Nasri está militando en el Antalyaspor de Turquía, mismo club de donde el América trajó a Jeremy Ménez, compatriota del volante.

Asimismo, Ferretti opinó lo mismo ante los rumores de la posible llegada de Gonzalo Martínez y Martín Benítez, quienes serían moneda de cambio para llegar a Tigres debido a la posible salida de Zelarayán al River Plate.