Ganó el que lo mereció: Miguel Mejía Barón

Ciudad de México

En Tigres hay amargura por la inminente eliminación de la Copa Mx. Ante la ausencia de Ricardo Ferretti, suspendido, fue Miguel Mejía Barón el que dio la cara luego de la derrota felina frente a Cruz Azul.

El Doctor de inmediato reconoció a La Máquina como justo vencedor, al tiempo que evitó poner excusas como la calendarización del torneo en plena Fecha FIFA.

"Es muy difícil decir que uno está satisfecho de cualquier cosa. Cómo voy a poder estar satisfecho si ni siquiera empatamos, no estoy satisfecho y no puedo hacer nada tampoco. No puedo contestar eso (sí el equipo dejó de hacer cosas) porque son cosas íntimas y tampoco quiero decir algo que suene a pretexto, yo creo que con mi primera respuesta está dicho todo: ganó el equipo que lo mereció, qué más pueden aspirar a que yo diga", dijo un Mejía Barón molesto.

Además, Mejía mencionó que "no se presupuestan las derrotas y estamos casi eliminados, pero creo que hoy fue un partido interesante y ganó el equipo que lo mereció. Ellos fueron más certeros que nosotros, yo vi un partido muy competido y los dos hicieron su esfuerzo por ganar".