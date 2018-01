En Tigres no descartan regreso de Guido Pizarro

Monterrey

El presidente de Tigres, Alejandro Rodríguez, aseguró que es viable que pueda regresar a los felinos el mediocampista argentino Guido Pizarro, luego de haber militado con el Sevilla de España, y que el también pampero Lucas Zelarayán podría salir del equipo.

“Es una posibilidad real lo de Guido. En este mundo del futbol, todo mundo nos ayudamos a todos y el asunto es que las piezas encajen y Guido ni necesitamos ponerlo en tela de duda de que ya está adaptado, sería muy bueno para el club y para Tigres, para Guido también, puesto que aparentemente no seguiría en Sevilla”, dijo.

“Sin embargo, también hay otros clubes interesados en él y va a tener que tomar una decisión y en eso estamos”, expresó el dirigente del conjunto de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Se debe recordar que al término del Torneo Clausura 2017 Pizarro salió de Tigres para emigrar al conjunto ibérico, pero ahora está cerca de regresar a los felinos, situación que se definirá en las próximas horas dado que este miércoles se cierra el registro de jugadores foráneos, tanto en salidas como en llegadas.

“Se está teniendo contacto con la gente de España y en eso estamos, pero no hay cosa en firme, no quiero que la afición se ilusione y lo dé por hecho, no vaya a ser que en último momento no se dé”, expresó.

Ante las versiones de que el mediocampista Lucas Zelarayán podría emigrar al Santos de Brasil, el directivo rechazó dar nombres de equipos, pero aclaró que sí han recibido ofertas formales por el jugador.

“Estamos en ese proceso, también hay clubes interesados en él y Lucas es un jugador importante en el equipo, estamos teniendo mucho cuidado y mucha comunicación con él. Si las voluntades de las partes están arriba de la mesa y están favorables para todas las partes, se procede”, añadió.

El presidente de Tigres hizo énfasis en que la salida de Zelarayán sería a préstamo con opción a compra, lo cual también tendrá que definirse en breve, pero rechazó mencionar montos económicos de la operación por el jugador.