Rob Schneider apoya a Tigres

Ciudad de México

Como gran aficionado de Tigres, el actor de Hollywood, Rob Schneider ya se hizo presente en sus redes sociales para apoyar a los universitarios en la Final de ida ante América.

"Today is all about @TigresOficial LET'S GO TIGRES!!! SÍ TU PUEDES!!!", tuitéo el actor estadunidense.

No es la primera vez que Schneider apoya a los Tigres en redes sociales, ya que en varias ocasiones se ha hecho presente a través de ellas.