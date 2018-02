"No jugamos a nada": Ferretti

Ciudad de México

Ricardo Ferretti vivió un mediodía complicadísimo en Ciudad Universitaria, en el estadio que fuera su hogar hace varios años. El entrenador de Tigres comentó en conferencia de prensa que salió molesto, pues más allá del marcador, las formas, el nulo desempeño positivo de su equipo mermó las posibilidades de sus dirigidos para conseguir el triunfo; por otra parte, destacó la labor de David Patiño, un viejo conocido y que por ahora comanda las riendas de Pumas, su rival.

"Me voy muy decepcionado, el resultado no es lo que se esperaba; este equipo tiene mucho valor, la base ha levantado varios títulos. La calidad la tienen. La altura es un factor, pero no es un elemento suficiente para aceptar esta derrota... Nos faltó jugar futbol, no hicimos nada. El trabajo que ha hecho David Patiño ha sido excelente. Hoy mi equipo jugó como si no supiera; Pumas tiene mérito, pero hicieron lo básico para poder ganar".