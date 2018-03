'Tuca' satisfecho con el empate ante Chivas

Guadalajara, Jalisco

Satisfecho por el accionar futbolístico de sus jugadores en un duelo que calificó incluso de partidazo fue como salió Ricardo Ferretti del 0-0 ante Chivas.

El Tuca dijo que ve a su equipo en un 60 por ciento de la capacidad que sabe pueden tener, pero esto lo deja tranquilo pues sabe que a la Liguilla van a llegar en la mejor forma posible.

"Me parecer un resultado justo por lo que ambos equipos hicieron en la cancha, creo que fue un gran juego.

" Creo que se hicieron bien las cosas y siento que vamos por buen camino para llegar a la Liguilla", señaló Ferretti en conferencia de prensa.

.- ¿En que porcentaje ve a su equipo en estos momentos?

"En un 50, quizá en un 60 por ciento de lo que me gusta y se que pueden jugar mis jugadores, pero es algo que me gusta y deja tranquilo.

"Porque se que a la Liguilla en la que vanos en buen camino vamos a llegar de la mejor manera, entonces es algo que me tiene tranquilo", indicó.

Sobre la gran cantidad de aficonados felinos que vinieron el encuetro solo tuvo palabras de elogio para sus Incomparables.

" No sólo es de hoy el apyo de mi afición, es siempre y en todas partes, por eso siempre dcimos que tenemos una aficion Incomparable", enfatizó.

Ferretti reveló que Javier Aquino presenta una elongación en el aductor izquierdo y esto lo dejaría fuera de la convocatoria de la selección mexicana.

"Javier estaría fuera fe la selección, me estoy adelantando quizá, pero vamos a mandar el análisis de mis doctores y si tiene que viajar para que lo revicen no hay problema, pero espero que no lo arriesguen como no lo arriesgarnos nosotros hoy", precisó.

VIVAN PARTIDOS ASÍ: ALMEYDA

Por su parte el técnico de las Chivas, Matías Almeyda señaló que espera que haya mas partidos que se vivan como ante Tigres.

" Ojala que se vivan partidos mas como el de hoy, con dos equipos abiertos, sin especulaciónes y jugado con un marco excepcional.

"Lo que vio hoy en la tribuna fue una fiesta y lastimosamente nl hubo goles, se buscaron por ambas partes, pero no llegaron, por eso creo que fue justo".