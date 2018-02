Ricardo Ferretti se retirará en el 2020

Ciudad de México

El director técnico de Tigres, Ricardo Ferretti informó que se retirará tras finalizar el torneo Clausura 2020, fecha en la que termina su contrato con los felinos, comentó el 'Tuca' en entrevista con Willie González para el programa Futbol al Día.

- El ingeniero Alejandro Rodríguez ha dicho que hay Ricardo Ferretti en Tigres hasta que tú quieras, ¿es así?

"¿Qué padre no?", respondió Ferretti con una carcajada, "acabamos de renovar tres años a partir de junio de este año (2017) y ahí sí, es hasta donde yo quiera es dentro de tres años".

- ¿Es tres años y se acabó?

"Exacto, porque creo que merezco ya un poco de descanso, dedicarme a algo, a mi hijo, a mi familia", explicó Ferretti.

El 'Tuca' también dejó en claro que no piensa quedarse en la institución como directivo y que en este tiempo que le queda a su contrato (que renovó en el 2017), evaluará quienes podrían ser sus sustitutos.

- Cuándo Miguel Ángel Garza asuma como nuevo presidente seguro te va a invitar a ser director deportivo....

"Ya me invitaron, pero no quiero, no. Entonces en tres años voy a decir fulano, mengano, sultano y ya Miguel tomará una decisión, punto", reiteró.

- ¿Qué entrenador te gusta?

"No, esto si no te lo digo, porque luego (el entrenador) va a desear que me muera (carcajadas), va a andar como zopilote revoloteando".

- ¿Y qué vas a hacer después?

"A lo mejor voy a pedir un lugarcito, a ver si me dan chance de entrenar a niños chiquitos, ahora que tengo un poquito de mayor paciencia, no mucha (dijo entre risas), antes no tenía ninguna, me decían que no podía entrenar niños porque me los iba a comer, que los iba a traumar".

"Me dijeron tú no puedes estar en Fuerzas Básicas, tu a Primera División y adiós; me gustaría hacerlo, sin ningún compromiso, encontrar una escuelita y ver si me dejan ir, no necesito que me paguen nada, sólo ir unas pocas horas y entrenarlos, orientarlos, aunque ojalá pudiera orientar primero a los entrenadores", señaló un humano estratega felino.

Ricardo Ferretti, quien el 22 de febrero cumplirá 52 años dentro del futbol, es hoy por hoy el entrenador más ganador en la historia de Tigres. Ha conquistado cuatro campeonatos, todos en esta su tercera etapa, y espera que el que venga pueda tener el mismo o mayor éxito que él.

"El 22 de este mes (febrero) cumplo 52 años haciendo lo mismo, entrenando de lunes a viernes o sábado, 52 años y la gente dice que se aburre de la rutina, se aburren porque no les apasiona lo que hacen y yo en 52 años nunca me he aburrido", finalizó.

CHECA EL VIDEO COMPLETO DE LA ENTREVISTA CON EL'TUCA' FERRETTI