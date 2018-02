Castillo no es ninguna perita en dulce: 'Tuca' Ferretti

Ciudad de México

Ricardo Ferretti defendió a su portero Nahuel Guzmán tras una acción que tuvo con Nicolás Castillo durante el juego entre Pumas y Tigres en el Estadio Olímpico Universitario, asegurando que el chileno “no es ninguna perita en dulce” y que son cuestiones normales en el juego.

El guardameta llegó por detrás del delantero de Pumas y lo agarró de la cabeza, argumentando que se debió a la inercia de ir corriendo al arco, situación que provocó el disgusto de Castillo.

“Sabemos cómo es nuestro amigo, el otro también sabemos cómo es, no es ninguna perita en dulce, dentro de la cancha no hay muchas cosas de esto, se rasguñan y salen expulsados tontamente en lugar de jugar futbol, pasa con nosotros y otro equipo, ayer no hubo expulsiones, es para mí una cosa normal, no me quita el sueño”, comentó el Tuca ante los medios.

Ya de regreso en Monterrey, el vigente campeón regresó a los entrenamientos en su estadio, cuyo campo estuvo parchado por el concierto que Bruno Mars, pero, a su consideración, no sufrió daños considerables.

“Desde que entré veo la cancha bien, la gente se disfrutó, no vine, tengo otros asuntos más importantes, aunque me hubiera gustado, la gente que vino disfrutó bastante”, finalizó.