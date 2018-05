Nahuel hace un ‘Castillo’ y ¿se despide de Tigres?

Ciudad de México

Nahuel Guzmán prendió las redes sociales este martes luego de que subió a su cuenta de Instagram una fotografía suya admirando al Estadio Universitario y con la leyenda: "Gracias por cada momento", similar al mensaje con el que Nicolás Castillo se despidió el lunes de los Pumas de la UNAM,

El portero argentino sabe manejar muy bien las redes sociales y después de las críticas que le han vertido por el error cometido ante Santos y que finalmente provocó la eliminación de Tigres de la Liguilla, hace esta publicación.

Incluso el lunes por la tarde también subió un audio a la misma red social con la leyenda "están tirando conde todo" y en el audio se escucha una narración con esta frase.

Después del partido ante Santos, el "Patón" atendió a la prensa en el estadio de Santos y admitió haberse equivocado, pero dejando en claro que esperaba que día y noche se hablara de esto y vinieran las críticas.

"No sé si hay un desvío, hay que saber hacerse responsable de los errores. Ahora van a tener día y noche a los periodistas remarcando el error de Nahuel Guzmán y que entiendan que no es la muerte de nadie, no es una enfermedad de nadie, es un error en un partido y ninguno de los 22 jugadores que están en cancha quiere equivocarse o comete errores a propósito", expresó el domingo pasado.

Así es que por el momento, la imagen de Nahuel Guzmán deja en el aire una estela de incertidumbre, pero lo único cierto es que aún tiene año y medio de contrato y habrá que esperar si va al Mundial de Rusia en espera de alguna posible oferta del extranjero.