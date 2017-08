Afición de Tigres dedica canción a los ‘cuatro grandes’

Ciudad de México

Cansados de las burlas que reciben en redes sociales por parte de la afición de los 'cuatro grandes' del futbol mexicano, los aficionados de Tigres decidieron componer una canción dedicada a Cruz Azul, Pumas, América y Chivas.

Catalogados como "un equipo chico", pese a los títulos y la buena plantilla con la que cuenta el equipo, los 'Libres y Lokos' cambiaron la letra de la canción 'Despacito' de Luis Fonsi.

"Cruz Azul, como te lo explicó que eres una burla. Y no tengo tiempo para los de Pumas, que sigan soñando que nos ganan una. Yo no quiero ser tan grande como América y las Chivas llenas de basura tienen las vitrinas, robándole a todos eso no se olvida", dice un fragmento del cántico.