John Milton arremete contra La Volpe; "un trabajo sucio"

Ciudad de México

André Pierre Gignac sufrió un esguince cervical grado II durante la Final de ida por el título del Apertura 2016 entre América y Tigres, lesión que Ricardo Antonio La Volpe le atribuyó al hipnotista John Milton, quien trató al delantero francés por su sequía goleadora.

"Me parece que es algo falto de profesionalismo, de ética y de mucha seriedad, de una persona que ha tenido una carrera como el señor (Ricardo) La Volpe, estar acusándome de una forma tan a la ligera", dijo Milton en entrevista con La Afición.

Además, John acusó al técnico de las Águilas de plantear un juego "agresivo" y "sucio" sobre los futbolistas que dirige Ricardo 'Tuca' Ferretti.

"Más que estar buscando un chivo expiatorio, es tratar de disipar o tratar de hacer, de esta caja china, de mi persona, queriendo deslindarse de la responsabilidad de que el señor mandó a sus jugadores hacer un trabajo sucio, un trabajo muy agresivo, no dejando que André Pierre haga lo que sabe hacer, que es anotar".

Al minuto 74, una dura entrada de Bruno Valdéz sobre el francés derivó en la atención inmediata sobre el césped; incluso, los médicos del club felino, a manera de precaución, colocaron un collarín al delantero galo.

Es por eso que John Milton afirmó que la lesión de André Pierre no tiene anda que ver con las sesiones de hipnosis que practicó con el ariete.

"Fue por la espalda, se golpea la zona lumbar, y al golpearlo viene el latigazo y viene la situación; al señor André Pierre Gignac, lo que la gente no ha visto, es que a él yo no le realicé la torsión cervical en el proceso de inducción que yo he tenido con él; por lo tanto, toda culpa que se me quiera aplicar a mí, pierde toda credibilidad porque con él he utilizado otro tipo de técnicas de hipnosis que, por un compromiso de confidencialidad, no voy a hablar mucho al respecto".

La directiva de los felinos espera la recuperación de Gignac para la vuelta el próximo 25 de diciembre en el Volcán, donde la serie está empatada a un gol.