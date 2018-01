Ismael Sosa, el arma más letal de Tigres

Ciudad de México

A inicios de noviembre pasado, quizás en el momento más crítico de Ismael Sosa en Tigres, casi sin ser contemplado para alinear como titular. Justo entonces, los rumores sobre una posible salida al término del Apertura 2017 se incrementaban más; diversas versiones en los medios de comunicación aseguraban que el primer postor, el más interesado en sus servicios era Pumas, equipo ávido de un referente y que veía en el retorno del Chuco una posible solución a la crisis deportiva; le precedía un pasado relevante, en el que ya se había ganado a la afición.

"Faltan detalles", aseguraban en impresos y páginas web; en las redes, los aficionados de Pumas se sentían seguros de que el Chuco, que por su cariño a la institución del Pedregal, diría que 'sí' a Universidad Nacional. Semanas más tarde, con Tigres ya en la fase final, a pesar de ser tomado en cuenta un poco más en la Liguilla, Ismael Sosa seguía siendo el tercer cambio del Tuca, de las últimas opciones para Ricardo Ferretti. Las especulaciones se mantenían al respecto. Fue el peor semestre para el argentino en México, desde su llegada a finales del 2014...

Con el título del AP17 en el bolsillo, como campeón, una vez más en el balompié nacional, Ismael Sosa aseguraba: "Soy muy feliz con Tigres, hemos ganado mucho y he tratado de aportar lo que más he podido; disfruto estar aquí, pero disfruto aún más jugando. Vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro". Las especulaciones se incrementaban. Días más tarde, en entrevista con La Afición, vía telefónica, Claudio Curti, representante del futbolista argentino, revelaba la situación del atacante: "Ni Ismael ni yo supimos nada del supuesto interés de Pumas; por lo menos en este receso invernal, Tigres no lo dejó salir al mercado mexicano", reveló vía telefónica.

Sosa permanecería en el cuadro felino por petición de Ricardo Ferretti, un tipo recto, que había hablado de frente con el argentino y que le solicitó un par de aspectos para que su destino inmediato fuera más positivo: ponerse en el mejor tono físico y futbolístico posible en la pretemporada; de igual forma, que incrementara su compromiso cada que le tocara jugar. Tendría oportunidades y dependería de él. Hoy, el presente de Ismael vuelve a ser tan sólido como cuando llegó de Universidad Nacional, su rival en este fin de semana. En lo que va del Clausura 2018, el argentino ha aprovechado sus momentos sobre el terreno de juego y hasta ahora suma tres asistencias y un gol en sus primeras cuatro apariciones en el semestre. En el instante de mayor lucidez, siendo fundamental para Tigres, se medirá a Pumas, un antiguo amor para el Chuco.

Los antecedentes avalan el talento del atacante argentino. De las tres ocasiones que Ismael Sosa se ha enfrentado a Pumas, en Liga, en todas esas ocasiones ha conseguido hacerles daño. En el Apertura 2016, en su regreso a Ciudad Universitaria, Chuco encabezó el ataque regiomontano y brindó su mejor versión sobre el campo. Al 56' desbordó a Luis Fuentes y filtró la pelota para Andy Delort, que prácticamente solo marcó el segundo tanto de la tarde; al 91', cuando el encuentro agonizaba, el '18' aprovechó un servicio de Julián Quiñones y firmó el tercero a favor de Tigres. Con un semblante serio, juntó las palmas de las manos ofreciendo disculpas a una afición que le arropó en el pasado.

A inicios de abril del año anterior, Tigres recibió la visita de Pumas, que llegaba a la baja. Luego de 90 minutos, el marcador indicaba un 4-0 en pro de los regiomontanos. Sosa tendría otra tarde para no olvidar. Al 14', Ismael recibiría un esférico filtrado, encaró al arquero, Alfredo Saldívar y a pocos metros, definió cruzado con un potente disparo, abriendo el marcador. Cuando corría el minuto 64', el argentino encabezó un embate que tomó en desventaja a Universidad Nacional y sin pensarlo demasiado, cedió el balón a Jürgen Damm, que consiguió el tercer tanto para los locales. "Fue un gran encuentro, un esfuerzo de todos, no solo mío", sentenció el sudamericano.

En la tercera ocasión que se enfrentaron Tigres y Pumas, Ismael Sosa volvió a repetir con una actuación estelar. Al 14', el argentino desbordó por la banda izquierda, se quitó la marca de Alan Mendoza y le bridó una asistencia a Eduardo Vargas, para el 1-0. El atacante fue sustituido al 77', por Jürgen Damm. En el marco de la quinta jornada del CL18 y en un nivel inmejorable, del ofensivo se espera un rendimiento como el que ya acostumbró a la tribuna a la que ahora le brinda sus goles. Por cuenta de Universidad Nacional, el antiguo '18' es un dolor de cabeza constante. "No les tememos, nos concentramos en lo que podemos hacer y queremos ganar", advirtió Alan Mendoza al respecto.

SU APORTE ANTE PUMAS

J G ASIST.

3 2 3

*Cifras, exclusivamente, en Liga.