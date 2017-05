El árbitro no estuvo a la altura: Pizarro

Guadalajara

Guido Pizarro de Tigres no ocultó sus molestias tras la Final que perdieron ante Chivas. Asegura que el trabajo del colegiado Luis Enrique Santander no estuvo a la altura y que la liga no crecerá hasta que los colegiados puedan mejorar su trabajo.

“De lo que quiero hablar es del arbitraje, lo que pasó en la última jugada no es normal la gente tiene que saber que es el mismo arbitro que dirigió cuartos de final acá, Semifinal, viene pasando no solamente con nosotros, influyen en todas las fechas".

No pasó por alto el dato de que Luis Enrique Santander, encargado de llevar las acciones este domingo, fue el mismo hombre que silbó en los juegos de vuelta en la Semifinal ante Toluca y los Cuartos de Final frente al Atlas.

"Si la liga quiere crecer tienen que mejorar, porque si no están a la altura, hoy se vio que el partido no estaba a la altura, en la última jugada tiene que marcar penal, hoy decidió en el resultado de la final, es una lástima que un árbitro no esté a la altura de lo que es una final del futbol mexicano".

Aseguró el argentino que Chivas fue el menos culpable de lo que sucedió e incluso muchos de los jugadores Felinos se acercaron a felicitarlos cuando llegó el silbatazo final.

"Merecido y es para felicitarlo, cuando terminó la mayoría de nosotros cuando acabó los fuimos y los felicitamos, pero el árbitro hoy fue quien no estuvo a la altura”.

