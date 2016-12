Protocolo de logística para Final de vuelta

Ciudad de México

La mesa está servida con el mejor platillo de la gran final de vuelta con los Tigres que recibirán al América para disfrutar de una navidad incomparable.

La directiva auriazul encabezada por su director administrativo en operaciones Alberto Palomino se reunió con las autoridades municipales y estatales y de la Liga MX para tocar el tema de seguridad que dará resguardo al encuentro entre felinos y azulcremas en cancha del Universitario.

"Sostuvimos una reunión con la gente operativa de la Liga MX, para efecto de establecer cuál va hacer el protocolo en la operación de este partido que tendremos el próximo domingo, el estadio lo vamos abrir a las 3:30 de la tarde, la hora del partido es a las 18:30 horas, lo que estamos haciendo es abrirlo desde antes, ya se anunció en medios que va haber una activación por parte de la Liga MX por parte del Club Tigres, donde va a venir un grupo musical sería de las 4:30 pm, entonces el estadio lo vamos abrir temprano para que la gente este a tiempo y pueda venir al estadio.

"Nos ayuda mucho que es un partido en domingo 25 de diciembre, no va haber mucho tráfico, no haber automóviles en el estacionamiento de la universidad, y eso ayuda mucho para atender a toda la gente, que como todos ustedes va hacer un partido lleno".comentó Palomino.

El dirigente felino mencionó la cifra que que darán seguridad a la afición local y a los pocos visitantes que lleguen de otras partes de la cuidad.

"El total serán dos mil 297 elementos de seguridad que estarán repartidos de la siguiente manera, 1047 entre cuerpos de seguridad estatal municipal del municipio de Monterrey y San Nicolás y paramédicos y tránsitos y el resto 1250 del sector privado del cual siempre contratamos para cada partido.

"Como ustedes saben se vendió por gran parte de los abonados la totalidad del aforo del estadio no quedo nada para venta del público en general, se estima que 150 o 250 personas de la porra visitante vengan por qué es muy difícil conseguir boletos, por qué este estadio está vendido desde un inicio en máxima capacidad, así que nos preparamos para recibir cerca de mil 200 o mil 300 aficionados visitantes, no creemos que vengan tanta gente.

"Vía policía federal se hay un retén ya listo para efectos de que el domingo cuando se reciban autobuses, verificar si cuentan con boleto si no cuentan con boleto no se les va a permitir que accedan a las inmediaciones del estadio Universitario, eso es por reglamento de la liga no podemos tener el problema de tener 70 personas en un autobús que no tengan boleto y que estén a los alrededores buscando boleto,por qué no hay boletos", argumentó Palomino.