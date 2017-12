La Final regia será seguida en Argentina

Ciudad de México

Hace unos años, antes de la Final de la Copa Libertadores entre el River Plate y los Tigres, muchos aficionados en Argentina confundían los colores de los Felinos con los del Boca Juniors, tal y como lo describe Alexeiv Rodríguez, un joven regiomontano de 27 años, quien reside en el país sudamericano desde 2012 en donde estudió teología.

"En Monterrey la gente sale a todos lados con la playera de su equipo aunque no haya partido, y acá no. Yo cuando llegué a Buenos Aires hacía lo mismo y la gente se me quedaba viendo y me preguntaba si era una playera conmemorativa de Boca o ¿de qué equipo era?”, pero las cosas cambiaron notablemente después de esa memorable participación que generó la llamada “Tigremanía” y el eslogan “Los Tigres de México”, afirma Rodríguez.

GRAN AFICIONADA DE RAYADOS

Por el lado del Monterrey está Andrea Vago, una mujer argentina que vivió durante seis años en la Sultana del Norte durante la época en que Daniel Alberto Passarella hizo Campeones a los Rayados en el Apertura 2003; asimismo, ella es gran admiradora de Carlos Sánchez, jugador que militaba en River Plate en la Final de la Copa Libertadores 2015, misma que le ganaron a los Tigres.

“Me gustó su camiseta a rayas y que tenía grandes jugadores argentinos como el ‘Guille’ Franco. Salieron campeones cuando yo llegué y desde entonces los seguí como una aficionada más de la ciudad de Monterrey. Yo soy y seré siempre de River pero actualmente los Rayados tienen la suerte o casualidad de tener varios ex jugadores del ‘Millo’ y también los sigo”, explicó la aficionada Rayada, que también gustaba de comer tacos al pastor y barbacoa", dice Vago.