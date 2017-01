“Me encantaría que jugara en México”: Padre de Vargas

Monterrey, Nuevo León

Eduardo Vargas, padre del jugador chileno del mismo nombre, aseguró a MMDeportes que ve con buenos ojos la posible llegada del delantero andino a una institución como Tigres. Sin embargo, comentó que aún no sabe de la información que ligue al atacante con la institución auriazul.

"Todavía no he conversado nada con el representante de Eduardo, no sabría decirte nada, no sé si es cierto eso; lo he tratado de llamar en la mañana, pero no me he comunicado con él. No sabría decirte nada, mientras no sepa no puedo dar información que no me corresponde".

"Sí me gustaría que fuera a un club bueno en México, pero como te digo, yo no sé nada, me encantaría que fuera a jugar a México también, creo que es una buena opción para él".

'Turboman' como es conocido con la selección chilena, defiende actualmente los colores del Hoffenheim, club de la liga alemana, sin embargo, pocos son los minutos que ha podido disputar.

Su padre afirmó que no ha podido destacar en los clubes, pero en la selección es idolatrado "Con la selección es el ídolo de muchos, como te digo en los clubes que ha estado la decisión es de los entrenadores y son empresas y él acata lo que diga el técnico. A mí me gustaría que fuera a México pero no sabría decirte nada, no sé exactamente. Estoy tratando de comunicarme con el representante."

Eduardo Vargas, ha defendido 7 equipos a lo largo de su carrera tras su debut en el 2006 con Cobreloa. Tras ser campeón con la U. de Chile en la Copa Sudamericana del 2011, fue vendido al Napoli de Italia, sin embargo nunca tuvo regularidad.

De realizarse su traspaso a Tigres, sería la bomba del mercado que cierra el próximo 30 de enero.