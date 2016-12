No tengo por qué pensar en otro club: Aquino

Ciudad de México

Javier Aquino no tiene tiempo para pensar en Chivas ni en cualquier otro club que pretenda enrolarlo en sus filas a partir del próximo Clausura 2017.

El jugador oaxaqueño se encuentra enfocado con Tigres y en la Final que disputarán a partir de mañana en el Estadio Azteca ante el América.

"Ni idea (de rumores con Chivas), la verdad en estos momentos yo estoy cien por ciento enfocado con mi club, en la Final. No he tenido ningún acercamiento de nadie y como lo mencioné, Tigres me ha dado mucho y estoy muy agradecido con ellos. No tengo por qué pensar en otro club", sentenció Javier en el día de medios previo a la Final de ida.

Dueñas buscará lo mejor para él y el club

Jesús Dueñas, otro jugador que los rumores han situado fuera del conjunto de San Nicolás, reconoce que tras la Final se dará el tiempo de pensar en lo mejor para la institución y su carrera, aunque eso signifique dejar de vestir los colores de Tigres.

"Se ha hablado desde el torneo pasado que yo podría estar fuera, hace seis meses se habló de Tijuana, pero lo único que quiero estar ahorita concentrado es para mañana y si se da (salir de Tigres) por el bien de club y por el bien mío, pues adelante", dijo Dueñas.