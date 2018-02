Giganc ya comenzó su proceso de naturalización

CIUDAD DE MÉXICO

André-Pierre Gignac ofreció una entrevista para los Tigres UANL, donde reveló gran parte de su historia con el conjunto felino desde que llegó en el año 2015; habló de su futuro en el club, de lo que pasó al dejar Francia y de sus intenciones de naturalizarse mexicano próximamente.

Aquí te dejamos la charla con el equipo felino.

PRIMER GOL CON TIGRES EN LIBERTADORES

Sabemos que la Copa Libertadores es muy importante en el continente, entonces, ese gol fue un sentimiento increíble, corrí hasta la banca para ver a Damián y fue algo muy lindo, anotar en mi primer partido en casa.

SU DISTANCIAMIENTO CON LOS MEDIOS

Quería manejar perfectamente el idioma, no lo manejo todavía perfectamente pero falta poco, no quiero que cambien mis palabras o que salgan polémicas baratas, no me gusta eso. Ahora me siento un poquito más en confianza con el idioma y puedo dar mis sentimientos fácilmente.

SU PRINCIPAL FORTALEZA COMO JUGADOR

Con muchos defectos (como ser humano), como futbolista mi principal fuerza es mental, no soy un talento como hay en los grandes clubes, no soy Messi, no soy nadie de esos, entonces tengo que trabajar y tengo que estar fuerte en mi mente. Yo pienso que mi principal fuerza es mi mentalidad.

EL POSTE CON FRANCIA EN LA EUROCOPA

Nunca te vas a recupera de un momento así, porque era un momento muy importante para mi país, porque era la Eurocopa de mi país. Me dolió, regresé a Monterrey y quise jugar de una para olvidar todo eso, pero fue muy difícil.

LAS OFERTAS DEL BARCELONA

La verdad yo no tengo nada que esconder, recibí un montón de ofertas, pero la verdad nunca quise irme, hablé con mi familia, era regresar a Europa y la verdad que me siento super feliz aquí con mi familia, no quise, entonces rechacé las ofertas y sigo aquí en Tigres.

LOS MEXICANOS SON...

El mexicano es muy noble, vivir en este país y estar en Tigres me hace muy feliz.

LO QUE MÁS EXTRAÑA DE FRANCIA

La verdad no, no tanto, mi familia, pero lo que falta más son mis dos grandes hijos, que sí, los extraño, es algo difícil, pero lo hago por ellos también, si estoy aquí es por mi trabajo y por el futuro de mis hijos, es complicado pero así es la vida.

¿A QUIÉN ADMIRA?

Es muy complicado, pero debo decir que mi papá, porque hace poco perdimos a mi abuela y él todavía sigue muy triste y sé lo que le cuesta todos los días y por eso es una persona fuerte.

LA AFICIÓN DE TIGRES

Con lo que vi en todo el país, en todos los estadios, yo creo que tenemos la mejor afición, sinceramente y en el norte tenemos a la mejor afición, los de enfrente tienen también una buena afición, hay que decir las cosas. Pero la de Tigres es diferente, tenemos cada partido un estadio lleno.

LA SEÑAL DE LIBRES Y LOKOS TRAS UN GOL CON FRANCIA

Se me salió así, de una, era como un 'gracias' por el recibimiento, el respeto que me tienen y todo.

SU NATURALIZACIÓN

Pues ya puedo, ya pedí los papeles allá en Francia con mis papás y cuando me manden los papeles voy a empezar los trámites.

POR QUÉ DECIDIÓ VENIR A MÉXICO

Mi familia siempre respetan mis deseos, pero cuando quise cambiar totalmente mi vida... Marsella es una cosa muy diferente, por eso quise cambiar totalmente de vida y cuando llegó la oferta de Tigres dije 'vámonos', yo firmé sin conocer la ciudad, yo confié totalmente en las palabras del ingeniero y de Miguel.

EL NIVEL DE LA LIGA MX

Hay muy buen nivel, llegaron jugadores importantes, es muy físico, cuando tienes dos defensores, uno colombiano, un paraguayo, un brasileño, un mexicano, es muy complicado para un delantero. Hay buenos equipos, en el norte tenemos dos, en la capital hay algunos muy importantes, pero supimos hacer las cosas bien para que Tigres sea reconocido en el país.

LA PLANTILLA DE TIGRES

Muy buen equipo cuando llegue, también los fichajes que hicieron los directivos con Damm y Aquino, después, Rafael (Sobis), Eduardo, Enner, la verdad es que tenemos un equipazo, hay que decir las cosas, también es más fácil para mí.

NO QUIERE HACER HISTORIA

No llegué para hacer historia, llegue para ayudar a un club, no me importa hacer historia, llegué para ganar títulos.

SU LLEGADA MEJORÓ EL FICHAJE DE EXTRANJEROS

Estoy feliz que piensen eso, pero creo que antes de mí llegaron grandes jugadores también, no creo que sea cierto, pero lo que sí es que en Francia los jugadores están más interesados en jugar en la Liga MX y eso es un orgullo también.

¿LE PEDIRÍA UN AUTÓGRAFO A GIGNAC?

No soy fan pero sí me cae bien el güey.

EL CLÁSICO REGIO

Es un partido hermoso, porque es una rivalidad de la misma ciudad, nunca conocí esto antes, mi clásico en Francia eran contra París, y eso había casi mil kilómetros de diferencia, entonces en la misma ciudad es algo muy diferente, se para la ciudad.

LA PRIMERA FINAL REGIA

Era la primer final regia en el estadio de Rayados y la ganamos nosotros, yo me pongo del lado de los vecinos y la verdad es muy triste por ellos, pero por nuestro lado, aguantando tantos años de burlas y todo, fue algo lindo para la afición, pero como dije después del partido, yo creo que ganó la ciudad de Monterrey.

¿QUÉ CONOCÍA DE MÉXICO ANTES DE LLEGAR?

Nada, nada de nada, no conocía nada de nadie, entonces comencé a checar internet, a saber cosas del país, porque es importante conocer la cultura y eso, después del norte del país, de la ciudad de Monterrey y después del club.

NO SABE SI PODRÍA DEJAR DE VIVIR EN MÉXICO

A veces estoy mirando pelis o series y de repente pienso, estoy en México, qué estoy haciendo, qué locura, estoy a 14 mil kilómetros de mi país y es increíble para mi familia, mi hija habla perfectamente español y está aprendiendo inglés, esos son pasaportes. Es una nueva vida para nosotros pero es una vida que ahora queremos, no sé si voy a tener la fuerza de salir de Monterrey, después de mi carrera, no estoy pensando en eso pero va a ser difícil.