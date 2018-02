Gignac desea retirarse con Tigres y luego dirigirlos

Ciudad de México

El francés André-Pierre Gignac, delantero del Tigres, campeón del futbol mexicano, anunció que desea retirarse con el equipo y posteriormente hacerse entrenador para llegar al banquillo de los felinos.

El francés, jugador estelar de la Liga MX desde su llegada en el Torneo Apertura 2015 y quien fue entrevistado por su club, habló de su futuro, sus goles y el pendiente de ganar la Liga de Campeones de la Concacaf para jugar el Mundial de Clubes.

"Es lo que quiero, ya le dije a la directiva. A mí me gustaría terminar mi carrera aquí pero no está en mis manos, la directiva tiene que decidir esas cosas, pero si me gustaría", precisó Gignac.

Sobre la idea de hacerse entrenador tras su retiro, el francés contestó: "¿Por qué no? Si me gustaría, me gustaría seguir viviendo en Monterrey y ser entrenador de Tigres aún más".

Dijo que no se imagina fuera del futbol, pero para seguir dentro "debo hacer las cosas muy bien, como entrenador o directivo, necesito estar cerca del futbol es mi vida, es mi pasión".

Con 62 goles en seis torneos, Gignac reconoció que esa cantidad de anotaciones no la hubiera logrado sin sus compañeros "porque no hice nada solo, no juego once contra uno; quiero seguir anotando goles y pasar los 100 con Tigres, es un objetivo, además de ganar títulos porque tenemos hambre de títulos"

El delantero indicó que Tigres con el plantel que tiene "siempre debe buscar ir a la final por el campeonato".

Sobre sus mejores momentos con el equipo, el ex jugador del Olympique de Marsella de su país, señaló los tres títulos que ha ganado en el futbol mexicano, Apertura 2015, Apertura 2016 y Apertura 2017.

Mientras que los peores han sido las finales perdidas, la de Copa Libertadores 2015 ante Rivera Plate de Argentina, las dos de Concachampions 2015-16 y 2016-17 ante América y Pachuca, respectivamente, y la final del Clausura 2017 ante el Guadalajara.

"Fue muy doloroso perder las finales de la Concachampions pero si llegamos a dos podemos llegar a tres y este año queremos ir a la final y ganarla para ir al Mundial de Clubes, un objetivo del club", finalizó.