"Con Chivas está todo resuelto": Alejandro Rodríguez

GUADALAJARA, Jalisco

Alejandro Rodríguez, presidente de los Tigres, fue muy claro al hablar sobre los roces que hubo con José Luis Higuera, CEO de Chivas, cuando el dirigente de los rojiblancos buscó fichar a Jesús Dueñas sin consultar a Tigres. Rodríguez fue claro y afirmó que no hay rencores contra Chivas, pese a que en su momento sí les molestó esa actitud de Higuera.

"El club habló, hablé con ellos, quedó aclarado; una vez aclarado ya, de nuestra parte lo olvidamos, sabemos lo que hay que hacer y lo que no. Claro que se resolvió, siempre se resuelve, no estamos en líos constantes; lo sigo repitiendo: hay un código de ética que se firmó desde hace tiempo, lo único que pido al presidente de la Liga y de la Federación es que lo ejerzan, es lo que pido, nada más".

Se le preguntó al dirigente de la entidad felina si ellos estuvieron dispuestos a escuchar las ofertas del Rebaño por sus jugadores, y sentenció que ellos no caen en juegos de especulaciones, que primero deben ver interés real de los otros equipos; si no es así, no pierden su tiempo en rumores.

"Nunca estamos dispuestos a deshacernos de ningún jugador, han habido equipos interesados en jugadores nuestros, tanto nacionales como internacionales, nuestra filosofía ha sido que si es bueno, interesa y el club que lo pretende tiene una idea clara del valor del jugador para Tigres, y se acerca de forma seria y formal, hay oportunidad de platicar, con ninguno de esos existió ese tipo de cosas, no nos hemos prestado jamás a especulaciones, tratar de tener valores ficticios, ideas ficticias de cuáles son las verdaderas intenciones de algún club con nuestros jugadores".

¿Chivas se quedó lejos de los precios de Javier Aquino y Jesús Dueñas?

"No los tenemos en venta, no hubo ningún acercamiento; si yo te quiero comprar tu reloj estableces un precio, no estamos interesados en ponerle vamos a nuestros jugadores, todos tienen el valor de lo que da seguir logrando campeonatos, es el valor en el equipo Tigres".

NO SON EL EQUIPO MÁS CARO

Sobre el valor de la plantilla de los Tigres, Rodríguez fue claro y contundente; afirmó que es mentira que sea el equipo más caro; al contrario, señaló que esta entre los siete más costosos.

"¿Cual plantel? Inventan muchas nóminas, se hace una leyenda urbana, si estamos dentro de los seis, siete, ocho con nóminas serias; hay equipos que tienen un estadio más pequeño, que tienen menor afición, menos patrocinadores, con los ingresos que tenemos, luchamos y lo invertimos al cien por ciento en el plantel, no repartimos utilidades ni hay ventajas para nadie, el cien por ciento es para el futbol, equipos que vibren y se sientan orgullosos".

Para culminar, el dirigente regio agregó que el mismo Pachuca, que presume tanto de cantera, tiene hasta menos jugadores formados en su escuela de futbol.

"Salió Jesús Martínez con que la cantera contra la cartera; no estoy de acuerdo en eso, tenemos más canteranos en Tigres que los que tiene en su Pachuca. Rodo es relativo, se dan unas 'tamaleadas' enormes con las telenovelas que sacan, que atraen a la gente, amarrar navajas. No lo digo por uno, hablé en plural".