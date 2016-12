Monterrey

Alejandro Rodríguez, presidente de Tigres aseguró sentir una gran satisfacción al derrotar a América y lograr el campeonato del Apertura 2016; en forma irónica, el 'Inge' preguntó a los medio cuál era la manera de entrar a los 'equipos grandes' de la Liga MX.

"América o el equipo que fuera, nosotros veníamos a hacer nuestro trabajo, obviamente nos enfrentamos a un equipo importante y para nosotros es mayor nuestra satisfacción ganarle a lo que los medios de comunicación llaman 'un grande', a ver si nos invitan al club, ¿qué hay que pagar para entrar a los clubes grandes?", comentó el 'Inge'.

Al cuestionarle si era una revancha el haber logrado este título, ya que hace un año perdió con las Águilas la Final de la Concachampions, el presidente de los universitarios dijo que: "yo no uso esa palabra (revancha) jamás, esta es una competencia donde hay un rival, que no es un enemigo y hoy nos tocó ganar a nosotros".

El 'Inge' no se atribuye el título de esta noche, pues "los méritos son de los jugadores, no de la directiva, y del cuerpo técnico; además, que bueno que se dio por ellos, no por nosotros".

Por último, dejó entrever que Tigres es su pasión y que el haberle dado a la afición un nuevo título es una gran satisfacción.

"Es una gran satisfacción y sobretodo algo que es difícil explicar, es un sentimiento que brota del corazón, porque si esto no lo haces con pasión, yo no sé que están haciendo, y por eso el gusto de darle a esta gente de darle un campeonato, es inmenso", finalizó.