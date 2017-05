Gente de Tigres ofrece hasta 5 mil pesos por un boleto

Guadalajara

Se se pudiera pensar que la gente de Chivas se volvería loca por conseguir una entrada para la Final de vuelta este domingo, los de Tigres no se han quedado atrás y llegaron a la ciudad con la esperanza aún de tener una entrada.

Desde 3 mil hasta 5 mil lo que están dispuestos a pagar en reventa, que aunque no es tan descarada, si se encuentra en las inmediaciones del estadio rojiblanco con precios de hasta 15 mil pesos.

En las taquillas del inmueble se le ha dicho a la gente que la venta podría activarse con los boletos que no fueron recogidos por dueños de Chivabonos o que no pudieron ser cobrados efectivamente por medio de tarjeta. No tienen certeza, pero están formados con la ilusión de no perderse el juego.