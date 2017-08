Azarenka confirma que no jugará el US Open

Nueva York

La bielorrusa Victoria Azarenka confirmó que no jugará el US Open, el cuarto y último Grand Slam del año, según anunció hoy en un comunicado la organización del certamen.

"Tristemente no podré competir en el US Open de este año por la situación familiar que atravieso y de la que me ocupo", señaló la jugadora, ex número uno mundial.

"Espero regresar el próximo año", agregó la dos veces campeona del Abierto de Australia.

En la semana, Azarenka había señalado en Twitter que se perdería el torneo porque no estaba dispuesta a dejar a su hijo Leo, de ocho meses, en California, donde residía con su ex pareja, pues el juez que dirime la custodia del bebé no permite que éste salga de California hasta que no se resuelva el caso.

La japonesa Misa Eguchi la reemplazará en el cuadro principal del certamen, que arranca el próximo 28 de agosto.