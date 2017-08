US Open, Día 2: RESUMEN

Nueva York

El número uno mundial Rafael Nadal, su perseguidor Roger Federer y la japonesa de sangre haitiana Naomi Osaka fueron el martes los protagonistas de la segunda fecha del Abierto de Estados Unidos, marcada por la lluvia que obligó a cancelar la mayoría de partidos.

El mal tiempo que se presentó de improviso al filo del mediodía llevó a cancelar 44 partidos individuales y posponer el final de otros 11 en curso en las canchas de cemento al aire libre de Flushing Meadows, Nueva York.

Los partidos de Nadal contra el serbio Dusan Lajovic, y de Federer ante el local Frances Tiafoe, no se vieron afectados por jugarse en el estadio Arthur Ashe, cubierto desde el pasado año.

Luego de controlar un entusiasmo tempranero de su rival, que se adelantó 3-1 al quebrarle el saque, Nadal puso el pie en el acelerador y llegó a ganar ocho juegos seguidos para asegurar la victoria con parciales de 7-6 (8/6), 6-2, 6-2, que le abrió las puertas a la segunda ronda del torneo.

"Entré algo desconcentrado, mucha humedad en la cancha", se quejó el español, campeón del US Open en 2010 y 2013.

El español ha regresado al primer puesto del ranking mundial por primera vez desde 2014, avalado por una temporada de éxitos que incluye su récord de 10 títulos en el Roland Garros de Francia y la final del Abierto de Australia.

Federer (N.3) lo tuvo más difícil contra Tiafoe, un joven de 19 años que jugó sin complejos y le obligó a excederse al máximo para ganar en cinco sets de 4-6, 6-2, 6-1 y 6-4.

En segunda ronda el suizo jugará contra el ganador del tope del miércoles entre el ruso Mikhail Youzhny y el esloveno Blaz Kavcic.

- Mujeres sorprendentes -

Las favoritas siguen despidiéndose del Abierto de Estados Unidos. Este martes le tocó el turno a la alemana Angelique Kerber, sexta sembrada y campeona del pasado año, derrotada por la japonesa Naomi Osaka por 6-3, 6-1.

Osaka, una corpulenta morena de 19 años, de padre haitiano y madre nipona, demoró una hora y cinco minutos en desmantelar a su rival para acceder a segunda ronda.

"No me lo puedo creer. Angelique es una jugadora muy fuerte, pero hoy me sentí bien. Las cosas me salieron mejor que a ella", dijo la nipona, de 1.80 m de estatura, admiradora declarada de Serena Williams y Andre Agassi.

Osaka, 45ª de la WTA, llegó hasta tercera ronda del torneo el pasado año.

Kerber se convirtió en la segunda campeona saliente que muerde el polvo en la primera ronda de la siguiente edición, después de la rusa Svetlana Kuznetsova, consagrada en 2004 y eliminada en su debut en 2005.

La alemana es la tercera cabeza de serie que se va del torneo en la primera ronda, después de que la número dos, la rumana Simona Halep, y la séptima cabeza de serie, la británica Johanna Konta, perdieran el lunes.

Halep fue eliminada por la rusa Maria Sharapova, campeona de 2006, quien regresó tras una ausencia por lesiones y una sanción por dopaje de 15 meses.

La número uno del mundo, la checa Karolina Pliskova, se benefició de jugar en el primer turno del día, antes de la llegada de las lluvias, y avanzó a segunda ronda al derrotar a la polaca y 72ª ranqueada Magda Linette por 6-2, 6-1.

La checa, de 25 años, fue subcampeona del 2016, cuando perdió la final ante Kerber.

En segunda ronda enfrentará a la ganadora entre la estadounidense Nicole Gibbs y la paraguaya Verónica Cepede, cuyo partido fue uno de los suspendidos por las lluvias.

También vieron cancelados sus encuentros de este martes el argentino Juan Martín del Potro, campeón de 2009 y 24º sembrado, y su compatriota Nicolas Kicker, así como el uruguayo Pablo Cuevas (N.27), el colombiano Santiago Giraldo y los brasileño Thomaz Bellucci y Thiago Monteiro.