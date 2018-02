Serena jugará partido de dobles en Copa Federación

ASHEVILLE, Carolina del Norte, EE.UU.

El regreso de Serena Williams a las competencias oficiales tendrá que esperar otro día.

Williams no jugará en los partidos de sencillos el sábado en la Copa Federación, en el que será su primer torneo tras dar a luz a su primogénita hace cinco meses. La ex número uno del mundo hará pareja con Lauren Davis para enfrentar a la holandesas Lesley Kerkhove y Demi Schuurs en el partido de dobles el domingo.

"Es el primer paso en un largo camino", dijo Williams. "Físicamente, me siento bien. Cada día estoy mejor y más fuerte. Eso es algo que me sigo recordando a mí misma, que tengo que mejorar".

La tenista de 36 años no juega un partido oficial desde que ganó el Abierto de Australia en enero de 2017, cuando ya estaba embarazada.

La capitán del equipo de Estados Unidos, Kathy Rinaldi, dijo que no está en sus planes que Williams juegue algún partido de singles el fin de semana, aunque podría cambiar de parecer para los sencillos invertidos del domingo.

"Ya veremos qué pasa mañana (sábado) y realizaremos ajustes de ser necesario", dijo Rinaldi.

Venus enfrentará a Arantxa Rus y CoCo Vandeweghe jugará contra Richel Hogerkamp en los singles del sábado. El domingo se jugarán los sencillos invertidos.

La hija de Serena, Alexis Olympia Ohanian Jr., nació el 1 de septiembre. La tenista está casada con Alexix Ohanian, fundador de la red social Reddit.

Williams dijo que no está segura sobre cómo administrará su tiempo, y si jugará alguno de los tres torneos de Grand Slam que restan en el año. La estadounidense tiene 23 títulos de Grand Slam en sencillos, uno menos que el récord de Margaret Court.

"Obviamente tengo metas a largo plazo, pero ahora mismo mi meta principal es mantenerme pensando en el presente, dijo. "No tengo ni que decir que obviamente me encantaría llegar a 25, pero no quiero ponerme límites".