El "viva México" en Roland Garros de Santiago

Después del triunfo en semifinales de dobles varonil de Roland Garros, el tenista mexicano Santiago González escribió: "Viva México" junto a unos corazones, en uno de los cristales de la cámara que captó el histórico pase a la final, junto al estadunidense Donald Young.

El acceso a la final se la dedicó a su papá, por motivo de su cumpleaños, misma que jugarán el próximo sábado por la mañana.

💚 Viva México ❤️@gonzalezsanty🇲🇽 And also congrats to our good friend @Yimlife1313🇺🇸! pic.twitter.com/SMaO0usd8f