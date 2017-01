Una imparable Serena avanza a semifinales en Australia

Melbourne, Australia

Una Serena Williams que se muestra imparable pasó cómodamente este miércoles a las semifinales de Australia, donde se encontrará a la croata Mirjana Lucic-Baroni, que vive una segunda luna de miel con el tenis, tras lograr su primera clasificación a semifinales de un Gran Slam desde 1999.

Serena, despachó cómodamente en 1 hora y 15 minutos a la británica Johanna Konta, por 6-2 y 6-3.

"Ella jugó muy bien, definitivamente tiene madera de campeona", dijo Williams para referirse a su rival. "Estoy contenta de haber dejado esto atrás", confesó.

Williams, número dos del mundo, lleva nueve victorias consecutivas en su carrera para sumar 23 títulos de Grand Slam y dejar atrás la marca de Steffi Graf.

Después de que la alemana Angelique Kerber, vigente campeona del Abierto de Australia y N.1 del mundo, cayó eliminada el domingo, Williams podría recuperar el cetro mundial, si gana el torneo.

Su hermana Venus también se clasificó para la próxima fase, donde se enfrentará a la estadounidense Coco Vandeweghe, que durante el torneo ha dejado fuera a la española Garbiñe Muguruza y a la número uno del mundo Kerber.

Lucic-Baroni, de 34 años usó toda su experiencia para imponerse a Pliskova, número cinco del mundo, por 6-4, 3-6 y 6-4 en la Rod Laver Arena de Melbourne.

En un partido que se extendió durante una hora y 48 minutos, Lucic-Baroni recordó el juego que en 1998 la llevó a ganar el Abierto de Australia en dobles.

La jugadora croata es una antigua promesa juvenil cuya carrera se vio lastrada por su historia personal.

"No puedo creerlo. Es muy loco. Lo único que puedo decir es que Dios es bueno. Es lo único que puedo decir. No puedo creerlo. Me siento un poco conmocionada", dijo con lágrimas en los ojos.

"Para mí, esto es conmocionador. Nunca voy a olvidar este día y las últimas cuatro semanas. Esto realmente le ha dado sentido a mi vida, y a todo lo malo que me ha pasado", confesó la jugadora, actualmente número 79 del mundo.

La tenista sufrió maltrato físico de su padre y se vio obligada a huir a Estados Unidos con su madre y sus hermanos. Después, debido a problemas financieros y de salud se mantuvo fuera del circuito entre 2003 y 2009.

Después de su matrimonio con el italiano Daniele Baroni volvió a las canchas a tiempo completo a partir de 2011, remontando poco a poco hasta alcanzar la décima posición mundial en 2014.

Individual femenino - Cuartos de final:

Mirjana Lucic-Baroni (CRO) derrotó a Karolina Plisková (CZE/N.5) 6-4, 3-6, 6-4

Serena Williams (USA/N.2) a Johanna Konta (GBR/N.9) 6-2, 6-3