Santiago González, por la revancha en el AMT

Acapulco

La última vez que un mexicano alcanzó la final en Acapulco fue Santiago González, en el 2015, en la categoría de dobles, aunque perdió el partido en super tie-break, al lado del polaco Mariusz Fyrstenberg, ante el croata Ivan Dodig y el brasileño Marcelo Melo, en esta ocasión jugará al lado del chileno Julio Peralta y buscará por fin coronarse en casa.

“Con Julio Peralta hemos competido desde finales del año pasado, venimos juntos también este año y de perder en Río de Janeiro contra (los españoles David) Marrero y (Fernando) Verdasco y jugamos contra ellos acá, así que va a ser la revancha, con el apoyo del público y ojalá que la podamos superar”.

El mexicano, finalista en Roland Garros el año pasado junto al estadunidense Donald Young, destacó el crecimiento del torneo nacional durante estos 25 años, en los que tiene la espinita de celebrar un campeonato en el complejo Mextenis.

“Llevo como 15 años viniendo y me ha tocado perder en cada ronda, así que ya me toca ganarlo, ojalá que antes que me retire pueda levantar este trofeo porque lo he soñado”.

El veracruzano, presente en el sorteo de singles de la rama varonil y la femenil, destacó el cuadro que hay en los hombres para esta ocasión y dijo que como espectador será atractivo observar los duelos desde la primera ronda.

“Tener a seis Top 10, más otros Top 20, los de la NextGen, va a ser una situación complicada para organizar los partidos en el estadio, hay grandes encuentros y la gente lo va a disfrutar mucho”, concluyó.

En la categoría de dobles varonil se agregaron al cuadro de último momento los estadunidenses Bob y Mike Bryan, la dupla más exitosa de la historia, con 16 títulos de Grand Slam acumulados.