El nostálgico primer choque Rafael Nadal vs. Roger Federer

Ciudad de México

Un 28 de marzo de 2004, Rafael Nadal le dio la vuelta al mundo después de vencer a Roger Federer en dos sets (6-3 y 6-3) en poco más de una hora, el primer partido de su rivalidad ya histórica, que se dio en el Masters de Miami.

"Hoy rocé la perfección porque jugué metido en la pista, dominando los intercambios y presionándole para que no pudiera hacer su juego de siempre. Ah, una cosa que he olvidado comentar: he sacado fantásticamente", palabras de un adolescente Nadal, número 34 del ranking, quien con 17 años derrotó al mandamás en ese momento, un Roger de 22 años y con dos Grand Slam en la bolsa (Wimbledon 2003 y Australian Open 2004).

REVIVE EL NACIMIENTO DE LA RIVALIDAD