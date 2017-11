Me dijeron que no sería nada en el tenis: Roger Federer

Ciudad de México

El tenista suizo, Roger Federer, decidió hablar sobre por qué llora siempre que consigue un título importante.

El número dos del ranking, aseguró que además de ser una persona muy expresiva, en sus inicios tuvo un entrenador que le dijo que nos sería nada en el tenis, principales motivos del llanto de 'Su Majestad'.

"Hay gente que me dice que lloro mucho después de grandes victorias o derrotas. Algunos ni siquiera sonríen cuando ganan y otros no dejan de hacerlo durante semanas después de ganar. Yo soy esa clase de personas que deja que las lágrimas fluyan. Así lo hago porque me acuerdo de un entrenador que tuve que me dijo que no llegaría a nada en el tenis".

A pesar de los reproches de su antiguo entrenador, el suizo le agradece a esa persona porque sus palabras le dieron más ánimos de continuar.

"En esos momentos, pienso en todos los sacrificios que hice para llegar hasta aquí. Debería estar agradecido a esa persona, especialmente en los inicios de mi carrera ya que él y sus palabras me dieron la motivación para continuar."

El tenista también confesó que los nervios y su fuerte carácter en el inicio de su carrera le jugaban en contra y su familia lo mandó a que tomara ayuda psicológica.

"Había un tiempo en el que tiraba mi raqueta al suelo de forma habitual, cuando tenía 16 años. Llegué incluso a ser expulsado por eso. Cuando cumplí 17, mi familia decidió que debía ir a un psicólogo porque me enfadaba mucho. Desde ese momento, mi crecimiento fue constante", finalizó Federer.