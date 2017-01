Las 28 finales de Roger Federer

Ciudad de México

Tras vencer a su compatriota Stanislas Wawrinka, 'Su Majestad' llegó a su Final número 28 de Grand Slam; en caso de ganar, Roger obtendría su victoria 18; es por ello que aquí te dejamos un recuento de todas las finales a la que ha llegado.



Abierto de Estados Unidos 2015

Fue la última ocasión en la que Roger llegó a una Final de Grand Slam, aunque en esta ocasión cayó ante el serbio Novak Djokovic por 6-4, 5-7, 6-4 y 6-4.



Wimbledon 2015

El 2015 fue el año donde por última vez Federer vería acción en una Final, pues peleó por el título del Abierto de Estados Unidos y de Wimbledon; sin embargo, en ambos perdió ante el serbio Djokovic. El tenista suizo fue derrotado en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en cuatro sets por 7-6(1), 6-7 (10) y 6-4, 6-3.



Wimbledon 2014

Desde el 2014 comenzó la rivalidad con 'Nole', pues en tres torneos sería el serbio quien le arrebataría tres títulos de Grand Slam. Fue en Wimbledon donde Novak vencería por 7-6, 4-6, 6-7, 7-5 y 6-4 a Federer.

Wimbledon 2012

Dos años antes, Federer obtendría su título número 17 de Grand Slam frente al actual número uno del mundo, Andy Murray, tras vencerlo en cuatro sets (4-6, 7-5, 6-3, 6-4). En ese entonces, el suizo recuperaría el primer lugar del ranking.



Roland Garros 2011

Era el quinto enfrentamiento entre los dos rivales del momento en tierras parisinas: Rafael Nadal y Roger Federer. Sin embargo, fue el tenista español quien se llevó el trofeo del campeón tras derrotar al suizo por 7-5, 7-6(3), 5-7 y 6-1.



Abierto de Australia 2010

El 2010 no fue un gran año para Roger, pues solo clasificó a la Final del Abierto de Australia, la cual ganó ante Andy Murray por 6-3, 6-4 y 7-6(11).

2009, un buen año para Federer

Abierto de Australia

Pese a llegar a la Final del Abierto de Australia, Federer se topó con un gran tenista, que poco a poco se fue convirtiendo en su 'archienemigo'; Rafael Nadal fue en este torneo que vio su primera derrota del 2009, pues entre lágrimas, el suizo fue derrotado en cinco sets por 7-5, 3-6, 7-6(3), 3-6 y 6-



Roland Garros

Pronto llegaría la calma para 'Su Majestad', pues se coronaría en el Roland Garros al derrotar por 6-1, 7-6 y 6-4 al sueco Robin Söderling, en un partido que duró cerca de dos horas.



Wimbledon

En un gran juego, Roger Federer fue superior al estadunidense Andy Roddick, tras vencerlo en 5-7, 7-6(7), 7-6(5), 3-6, 16-14, certamen en el cual Rafael Nadal no pudo participar debido a una lesión en la rodilla, dejándole el primer lugar al suizo.



Abierto de Estados Unidos

Tras haber tenido dos grandes torneos, Roger no pudo cerrar con broche de oro el 2009, ya que en la Final del US Open, Juan Martín del Potro le arrebató el título luego de vencerlo en cinco sets por 3-6, 7-6(5), 4-6, 7-6(4) y 6-2.



2008: Tres finales, un solo trofeo

En el 2008, Roger llegó tres finales de Grand Slam, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, donde solo pudo quedarse con un título.

En los primeros dos torneos, Roland Garros y Wimbledon, 'Su Majestad' perdió ante el español Rafa Nadal por 6-1, 6-3 y 6-0, y 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7, respectivamente.

Sin embargo, Federer pudo terminar el año con un triunfo, pues en el Abierto de Estados Unidos derrotó a Andy Murray por 6-2, 7-5 y 6-2.



2007, las cuatro finales de Grand Slam

La paternidad de Rafa Nadal sobre Roger Federer comenzaba a tomar forma, pues en el 2007, fueron dos los títulos que le 'arrebató' el español: Roland Garros (6-3, 4-6, 6-3 y 6-4) y Wimbledon por 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6 y 6-2.

Pese a ello, Roger logró afianzar dos trofeos durante el 2007, el del Abierto de Australia y Estados Unidos, luego de vencer al chileno Fernando González por 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2 y Novak Djokovic por 7–6(7–4), 7–6(7–2) y 6–4, respectivamente.



2006, casi una hazaña

Fue en el 2006, que Roger Federer pudo haber pasado a la historia, pues estuvo cerca de ganar los cuatro Grand Slam en una temporada; sin embargo, no lo logró, pues fue en Roland Garros, donde Rafael Nadal y su gran experiencia en cancha de arcilla, y en Wimbledon que no le permitirían al suizo completar la hazaña, ya que en los dos torneos lo derrotó en cuatro sets por 7-6(7), 4-6, 7-6(3), 2-6, 6-2, y 6-0, 7-6(5), 6-7(2), 6-3.

'Su Majestad' se coronó en el Abierto de Australia y Estados Unidos, venciendo a los ya experimentados Marcos Baghdatis (5-7, 7-5, 6-0, 6-2) y Andy Roddick (6–2, 4–6, 7–5, 6–1).



2005

Para el 2005, Roger clasificó solo a dos finales: Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, pues en Australia y Roland Garros cayó ante el ruso Marat Safin y el español Rafael Nadal, respectivamente.

En Wimbledon derrotó a Andy Roddick por 6-2, 7-6(4) y 6-4; mientras, en el US Open, al ocho veces ganador de 'Majors' y ex tenista estadunidense Andre Agassi, le pegó por 6-3, 2-6, 7-6(1), 6-1.



2004: Se forma un grande

Roger Federer comenzaba a ser uno de los favoritos de los cuatro mejores torneos de tenis, pues en el 2004 llegó a tres de las Finales de Grand Slam, y en el Abierto de Australia venció a Marat Safin por 7-6(3), 6-4, 6-2; en Wimbledon derrotó a Andy Roddick por 4-6, 7-5, 7-6(4), 6-4, y en el Abierto de Estados Unidos derrotó al australiano Lleyton Hewitt por 6-0, 7-6(3), 6-0.



2003, su primer Grand Slam

Sería en el 2003 que veríamos nacer a uno de los mejores tenistas de la historia, pues Roger Federer obtendría su primer Grand Slam en Wimbledon; con tan sólo 22 años de edad conquistó uno de los cuatro torneos más importantes del deporte blanco, al vencer al australiano Mark Philippoussis por 7-6(5), 6-2, 7-6(3).