Roger Federer conquista su quinto título en Indian Wells

Indian Wells

El suizo Roger Federer logró hoy su quinta corona en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, al vencer por 6-4 y 7-5 en una hora y 20 minutos a su compatriota Stan Wawrinka.



Con esta victoria, Federer asciende al sexto puesto en el ranking de la ATP e iguala al serbio Novak Djokovic como los tenistas con mayor número de trofeos en el desierto californiano. El número 90 en su carrera.



Federer, que llegaba al duelo sin haber cedido un solo set ni haber sufrido un "break" durante el campeonato, suma así su título número 25 en un Masters 1000. El tenista se encuentra en un momento de forma inmejorable, con una marca de 13-1 esta temporada y 6-0 contra jugadores del top 10.



Ante los 17 mil 382 espectadores que se dieron cita en la pista central de Indian Wells, el choque vio un duelo de tú a tú en los primero juegos, con una inapelable solvencia desde el afilado servicio de ambos y una velocidad de crucero (se emplearon 18 minutos en los siete primeros juegos).



Así, a toda máquina, es como salieron a la pista ambos tenistas, que no se dieron opción alguna de romper el saque hasta el 5-4 a favor de Federer, que supo aprovechar el primer grave error de su oponente. Wawrinka lo pagó caro y, en el intercambio de golpes, envió la bola fuera para que su rival se llevara el set en 29 minutos.



Wawrinka no se amedrentó y arrancó la segunda manga con un "break", el primero que sufría Federer en la presente edición de Indian Wells, y consolidando su servicio (0-2), pero aquello sirvió de motivación para el genio de Basilea, que resurgió y retomó la ventaja.



Con un juego en blanco se colocó 5-4 (se lo agenció en un minuto y 19 segundos) y en la primera ocasión que tuvo para llevarse el partido, sacó el lazo y no lo dejó escapar.



Wawrinka posee un registro de 20 derrotas y 3 victorias contra Federer. Esas tres victorias llegaron siempre en tierra batida. De hecho, la marca es de 15-0 en pistas duras. Ya perdió anteriormente en dos ocasiones contra Federer en el cemento de Indian Wells (Cuartos de Final en 2011 y Octavos de Final en 2013).



Con este resultado, Federer, de 35 años, se convierte en el vencedor más veterano de la historia en Indian Wells superando a Jimmy Connors, que tenía 31 años y cinco meses cuando se impuso al francés Yannick Noah en 1984.