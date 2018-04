Roger Federer, de tenista a maestro en África

Roger Federer acudió a África para seguir con las actividades humanitarias de su fundación, que en esta ocasión lo llevaron a dar clases a niños de distintas escolaridades en Zambia.

La fundación del tenista suizo desarrolla servicios educativos para niños de escasos recursos en el continente africano.

El también considerado mejor tenista de toda la historia se dio tiempo para convivir con habitantes de Zambia, quienes le mostraron algunas de sus tradiciones y bailes típicos.



Learning the dance 🕺 moves here in Zambia 🇿🇲, while visiting community schools with the @rogerfedererfdn#educationempowerspic.twitter.com/iQQlZ9xnD9