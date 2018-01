Federer lamenta la lesión de su “amigo” Rafael Nadal

Ciudad de México

El suizo Roger Federer, que alcanzó las semifinales del Abierto de Australia tras superar al checo Tomas Berdych, mandó un mensaje de apoyo al español Rafael Nadal, retirado por lesión en los cuartos de final, porque "no es agradable ver a un amigo como Nadal salir del torneo de esa manera"



"Escribí a Nadal anoche. Fue lo último que hice antes de irme a dormir. Pensé 'bueno, tengo que escribir a Rafa para ver qué tal se encuentra'. Espero que la prueba que se le realizó haya sido positiva y me alegra escuchar que la baja estimada no es muy larga", desveló Federer.



El tenista helvético, que superó a Berdych por 7-6(1), 6-3 y 6-4 y que se enfrentará en semifinales al coreano Hyeon Chung, lamentó el contratiempo sufrido por Nadal en el encuentro contra el croata Marin Cilic, que le obligó a abandonar la competición.



"No fue algo agradable de ver a un amigo como él salir del torneo de esta manera", reconoció Federer, que se alegró al conocer que el tiempo de baja de Nadal será de tres semanas.



"Le deseo lo mejor. Es duro ver cómo alguien pelea a cinco sets y no puede terminar el partido. En cualquier caso, todo el reconocimiento para el otro jugador. Marin Cilic merece todo el crédito porque mantuvo un partido igualado y luchó durante cuatro mangas. Creo que nunca antes había ganado a Nadal así que es una enorme victoria para él", recordó Federer.