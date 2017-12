Federer recibe el año nuevo en Australia

Las diferencias de horario en distintos países hicieron que desde temprana hora en México ya hubiera celebraciones por la llegada del año 2018. Roger Federer, tenista suizo considerado el mejor de todos los tiempos, recibió el año nuevo en Australia.

El campeón del Abierto de Australia y Wimbledon en 2017 se vistió de etiqueta y brindó en la ciudad de Perth por una nueva temporada con mayor éxito.

"Feliz año nuevo desde Perth a todos, el 2017 fue irreal. 2018 aquí vamos", escribió Roger acompaño de una imagen.



Happy new year from Perth everyone, 2017 was unreal. 2018 here we come.

