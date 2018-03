Renata Zarazúa es eliminada del Abierto Mexicano de Tenis

Acapulco, Guerrero

El sueño de la mexicana Renata Zarazúa en Acapulco terminó en la segunda ronda, con la derrota por 7-5 y 6-3 ante la australiana Daría Gavrilova, tercera sembrada del Abierto Mexicano de Tenis, en poco más de una hora y media de encuentro.

La local tuvo opciones para al menos llevarse el primer set, pero falló y después no pudo recuperarse ante la 26 del mundo, quien no ofreció su mejor actuación, sobre todo con el saque, pero se instaló en los cuartos de final del certamen.

“Me siento triste porque perdí, pero fue una experiencia increíble jugar en el estadio contra una Top 30, espero que el tenis mexicano siga por buen camino”, reconoció en conferencia de prensa.

La anfitriona comenzó nerviosa, a pesar del grito de ‘México, México’ en la cancha central, entregó rápido su saque, con una triple oportunidad de rompimiento, que la de Oceanía aprovechó a la primera con una buena devolución.

Sin muchos problemas, gracias a los errores de su rival, Gavrilova se colocó 4-2 en la pizarra; sin embargo, Zarazúa comenzó su camino de regreso, primero con un rompimiento en el séptimo game y luego con puntos largos y buenas respuestas, para desesperar a su rival.

En el noveno juego, Renata volvió a quebrar, gracias a una bola larga de su adversaria y el capítulo parecía inclinarse de su lado, al cambiar la situación de un 1-4 a un 5-4.

No obstante, los nervios del inicio regresaron y la mexicana no fue capaz de cerrar la manga, Gabrilova aprovechó las dudas para quebrar y ganó los tres games siguientes para llevarse el primer episodio por un inesperado 7-5 en 49 minutos.

“En el primero empecé lenta, nerviosa, me tuve que adaptar a la cancha y ella no fallaba, luego me sentí mejor, la superficie me permitía trabajar más el punto, tuve la posibilidad de ganar el set por 6-4, pero ella cerró muy bien”, explicó.

Para el segundo, Renata pareció quedarse en la oportunidad que dejó ir y su rival lo aprovechó, fue más agresiva y con la lección aprendida del capítulo anterior, se colocó de inmediato arriba 2-0, al sacar partido de los errores más constantes de la local.

Con el 3-0, Zarazúa, 253 del ranking, ya padecía el encuentro y entregó una vez más su servicio con una bola larga. El marcador ya era contundente: 4-0, pero Gavrilova abrió la puerta para el regreso de su rival.

La australiana extravió el saque y la anfitriona se volvió a meter el duelo, primero con el break, tras una gran devolución y luego con un game en cero para el 4-2; sin embargo, cuando Daría parecía vulnerable, Renata volvió a fallar y la de Oceanía respiró con su servicio.

El cierre incluyó drama para Gavrilova, que en dos match points tuvo un par de dobles faltas y que no aprovechó hasta el quinto punto para quedarse con el partido, con otro error de Renata, cuyo sueño terminó en la segunda ronda de Acapulco.

“Estos torneos, como el de Acapulco o el de Monterrey son muy buenos para nosotras para podernos medir a jugadoras de ese nivel, me llevo una buena experiencia y me ayuda a poder seguir y sacar lo mejor de este encuentro, aunque perdí”, concluyó.