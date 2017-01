Nadal iniciará temporada en Abierto de Australia

Brisbane, Australia

El tenista español Rafael Nadal comenzará la temporada de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) este martes, cuando enfrente al ucraniano Alexandr Dologopolov en la ciudad de Brisbane.

Este compromiso marcará el regreso de la raqueta número nueve del mundo, luego de superar su lesión en la muñeca izquierda, la cual lo dejó fuera desde el pasado mes de octubre y le impidió competir el resto del 2016.

“Estoy contento de volver a la competición de nuevo, contento de volver. Puedo decir que trabajé en Mallorca durante un mes y medio. Me preparé todo lo que pude en términos de rendimiento físico en la cancha. Necesito continuar así”, puntualizó.

Nadal aseguró que prefirió jugar en esta localidad con el objetivo de prepararse para el Abierto de Australia, el cual será el primer Grand Slam del año a disputarse del 16 al 29 de enero.

“Este año decidí comenzar en Australia. Tengo una buena conexión con la gente y me gusta conocer lugares diferentes. Es cierto que en Doha me ha ido bien, pero jugar en Brisbane me ayudará a adaptarme más rápido a las condiciones australianas que son siempre un poco más difíciles en términos de tiempo”, aseveró.