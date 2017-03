Rafael Nadal está a punto en el AMT 2017

Acapulco, Guerrero

Rafael Nadal ha llegado en otro de sus mejores momentos a Acapulco. Tras descansar después de la final en Australia y no competir en más torneos, en Acapulco ha mostrado la versión más cercana a la ideal, a falta de encontrarse con rivales de mayor jerarquía en el certamen.

La víctima de Rafa en la segunda ronda del Abierto Mexicano fue el veterano italiano Paolo Lorenzi, quien cayó en menos de una hora por un doble 6-1 contundente.

"Me siento bien, con ilusión de volver a competir en un lugar en el que me siento muy querido, siempre es especial jugar frente a un público que te anima, te apoya, y jugué a un buen nivel, cometí pocos errores, sino no se puede ganar a un jugador que está entre los 40 del mundo de la forma que lo he hecho, así que muy contento", señaló en conferencia de prensa.

Respecto al duelo de primera ronda ante el alemán Mischa Zverev, el segundo sembrado del torneo fue más agresivo, cortó la cancha y presumió sus mejores golpes de derecha, fue indescifrable para un rival que nunca le ha ganado (cuatro duelos) y confirmó, después de dos actuaciones que es el rival a vencer en el Puerto también en esta edición.

El ibérico no ha sufrido para adaptarse al bote de la pelota, a la humedad o al viento, ha resuelto las dos primeras batallas sin sufrir y con un nivel de tenis muy alto.

Esta vez el de Manacor ni siquiera necesitó estudiar a su adversario, solo en el primer juego del saque del italiano le dio la posibilidad de asentarse, pero apenas en el cuarto game le robó el servicio, con un slice que cerró un game en el que su derecha dictó el ritmo.

"Lo que he vuelto a hacer muy bien es que con mi drive he vuelto a crear golpes ganadores, a desplazar a mi rival, con el revés estaba mejor, pero me faltaba recuperar esa sensación que cada vez que pegó una derecha el rival lo sufre, en el comienzo del año lo he conseguido", explicó el ibérico.

Lorenzi parecía asfixiado por el nivel del dos veces campeón en Acapulco, que llegaba a todas las bolas y prefería resolver rápido los puntos, así iba sumando juegos en el marcador.

Después de otro contundente golpe de zurda, obtuvo otra oportunidad de break, y el italiano dejó la bola en la red, el marcador ya estaba 5-1. Rafa estaba a punto y Lorenzi apenas intentaba responder, al ver cómo se le escapaba el set en apenas 32 minutos.

El segundo capítulo fue otro despliegue de recursos del ibérico, un monólogo que la gente disfrutó de principio a fin, en una cancha central llena y entregada como ocurre siempre, al de Manacor.

A pesar de sufrir, Lorenzi ganó el primer game, pero fue el último que consiguió en el set y en el torneo. Con una devolución digna del 14 veces ganador de torneos de Grand Slam, obtuvo otro quiebre y se colocó 2-1, el partido ya estaba a su favor.

Paolo se desplomó y ya no apareció en el partido, Rafa ganó todos los juegos siguientes, hasta tener la posibilidad de finiquitar el duelo, y lo hizo con clase, con una derecha imposible para su rival.

Rafa ha aparecido en Acapulco, y sigue sin perder un partido, la marca de 12-0 en el Puerto es tan contundente como su victoria en segunda ronda; lo espera en cuartos de final el japonés Yoshihito Nishioka, quien venció al australiano Jordan Thompson.

"Es un partido nuevo para los dos, interesante, no hay sorpresas, todos nos conocemos aquí, las rondas son muy complicadas, y si sales a competir, puedes ganar o perder, ha jugado a muy buen nivel, viene de ganar varios partidos, porque jugó la fase previa, vendrá con mucha confianza".