Rafael Nadal abrirá un centro de tenis en Cancún

Acapulco

El tenista Rafael Nadal dio un nuevo paso en su faceta como empresario y anunció que abrirá el centro deportivo "Rafa Nadal Tennis Centre" en Costa Mujeres, al norte de Cancún, uno de los principales destinos turísticos mexicanos.

Será el primer centro deportivo de la marca Nadal y es parte de una línea que el español piensa construir "en los principales centros de turismo" del mundo. El primero estará ubicado en México, "un país cercano en todos los sentidos", de acuerdo con el número dos del mundo.

El recinto se ubicará en el entorno del complejo vacacional ubicado en Costa Mujeres, "con el fin ofrecer programas de tenis para que los huéspedes y los residentes de la zona puedan jugar y recibir clases de tenis con los estándares más elevados", señaló Nadal a dpa.

La apertura del recinto se llevará a cabo en noviembre de este año e incluirá ocho pistas de tenis de tierra batida, un campo de futbol 7, una pista de pádel y una exposición de objetos y prendas del tenista español.

El centro de tenis ofrecerá entrenamientos para todos los niveles y edades de los huéspedes alojados en dichos hoteles, y para los residentes y visitantes de la zona. Los cursos serán impartidos por entrenadores de la "Rafa Nadal Academy".

Uno de los objetivos del tenista es complementar la experiencia y los conocimientos desarrollados en su propia academia, que abrió sus puertas en 2016 en Mallorca, España, donde vive el ibérico y por donde han pasado más de dos mil jugadores.

"La intención es desarrollar una nueva línea de centros deportivos que sale, que complementa la 'Rafa Nadal Academy', donde está mi casa. Nuestra idea es tener cuatro o cinco como éste en destinos muy claros", añadió el español.

Nadal no adelantó los nombres de los destinos turísticos que acompañarán a Cancún, pero sí dijo que alguno estará en Europa y le gustaría que otro estuviera en Asia. "Estamos viendo los centros donde los centros tengan aceptación y sean claros destinos mundiales", expresó.

"Tengo inversiones en Cozumel y en Cancún, es una zona en la que confío, por eso hemos elegido México como el primer centro", dijo. Cuestionado sobre si esto provocaría más visitas de Nadal a México, el tenista aseguró que viene muy seguido y que eso no va a cambiar. "Yo vengo a México, otra cosa es que se sepa o no, sobre todo en Cancún, y eso no va a cambiar, lo hago cada año y lo seguiré haciendo", precisó.

Los programas anunciados van desde los campamentos de verano hasta entrenamientos intensivos durante todas las semanas del año, donde podrán participar desde niños de ochos años hasta adultos, de acuerdo a sus características.

Dentro del entrenamiento, la estrategia estará basada en el tenis, la preparación física y el entrenamiento mental, por lo que también contarán con psicólogos.

"Pensamos que sería un atractivo importante la experiencia que tenemos en el tenis, siguiendo la misma línea que llevamos desde la academia", señaló el ibérico.

"Ya tuve la ocasión de visitar las obras la semana pasada, tengo muchas ganas de que ya esté acabado el proyecto y poder venir a verlo en primera persona", completó Nadal, que antes de llegar a Acapulco para el Abierto mexicano de tenis hizo escala en Cancún y en Cozumel.

Nadal debutará este martes en el torneo disputado en Acapulco, ciudad balnearia ubicada en el suroeste mexicano, ante su compatriota Feliciano López. La competición, de categoría ATP 500, reparte este año 1.6 millones de dólares en premios.