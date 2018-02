Rafael Nadal abandona el Abierto Mexicano de tenis por lesión

Ciudad de México

La celebración de los 25 años del Abierto Mexicano de Tenis tenía un invitado especial, el español Rafael Nadal, campeón en dos ocasiones del certamen y que el año pasado había perdido la final; por si fuera poco, cuando fue anunciado el cuadro, ocupaba el número uno del ranking mundial, condición que le arrebató el suizo Roger Federer hace una semana, pero el de Manacor ni siquiera pisó la cancha esta vez.

El ibérico anunció su baja del torneo, después de resentirse de la lesión que sufrió en la pierna derecha en el Abierto de Australia, en la zona alta del muslo, de grado I en el psoas ilíaco y que lo obligó a retirarse del duelo de cuartos de final ante el croata Marin Cilic.

“Cumplí todos los pasos adecuados para llegar bien al torneo, que era mi objetivo y mi ilusión, entrené desde el viernes aquí y unos días antes había venido a Cozumel para adaptarme, desgraciadamente ayer (lunes) en el último entrenamiento antes de la inauguración, en un movimiento volví a notar un pinchazo en la misma zona que tuve el problema en Australia, fui a hacerme una resonancia, y no puedo decir específicamente lo que es, porque no lo sabemos, aunque es menos grave, pero tengo líquido y hasta que no se baje y no podamos hacer las pruebas pertinentes, no se podrá diagnosticar”, señaló en una improvisada conferencia de prensa en Acapulco.

Apenas cuatro horas antes de saltar a la cancha central del complejo Mextenis para enfrentar a su compatriota Feliciano López y disputar por cuarta vez el certamen, Rafa explicó las razones por las que no pudo brillar en el Puerto.

“Los médicos me dijeron que es imposible jugar, además que me duele y no podía competir en condiciones, también hay un riesgo importante de aumentar la lesión y no tengo elección, siempre soy de intentar hasta el último momento, pero en este momento no tengo esa opción, y lo siento, primero por mí, luego por el torneo y por todos los aficionados”, aseguró.

El de Acapulco es el cuarto torneo en fila que Nadal debe abandonar, después del Masters 1000 de París, donde ya no se presentó para el duelo de cuartos de final por problemas en la rodilla derecha, las Finales del Tour de Londres, donde solo disputó un partido antes de resentirse del mismo problema, y Australia, pero el ibérico dejó en claro que el Abierto Mexicano no es un certamen más.

“No es fácil aceptar situaciones así, son unos cuantos eventos seguidos en los que me he retirado antes de tiempo, quizá piensen que para alguien como yo, no pasa nada al irse de Acapulco, pero se equivocan, es un golpe duro, es un torneo que me hacía ilusión, que estaba preparado para jugar, había entrenado bien y tenía una buena esperanza de hacer algo importante, no puede ser y es un momento que tengo que aceptar”, señaló.

EN DUDA PARA EU

Sobre su siguiente paso, dijo que cumplirá el proceso de recuperación en Acapulco, ya que en el Puerto encuentra las condiciones ideales para definir el alcance del problema y actuar en consecuencia.

“Voy a quedarme por aquí a seguirme haciendo pruebas y podré disfrutar unos días más de Acapulco, aunque no será en la cancha, que era mi objetivo e ilusión; mi cariño por el torneo no necesito demostrarlo por permanecer aquí, lo haré porque es lo que debo hacer para mi recuperación”, subrayó.

La siguientes paradas en el calendario de la ATP son los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, ambos en Estados Unidos, pero Rafa aseguró que es temprano para saber si podrá disputarlos o deberá esperar hasta que comience la temporada de arcilla.

“Solo quiero saber el alcance de mi lesión y cuando lo sepa, ponerme a trabajar para recuperarme lo antes posible, si es para Indian Wells, fantástico, si es para Miami, también, y si no, será para jugar en tierra, lo único que puedo hacer es aceptar las situaciones que me van pasando, las adversidades que voy teniendo, que he tenido más de las que quisiera en mi vida”, concluyó.

¡Consigue tus boletos para el Abierto Mexicano de Tenis!